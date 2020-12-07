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Мясо из пробирки скоро будет дешевле, полезнее и вкуснее натурального
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Мясо из пробирки скоро будет дешевле, полезнее и вкуснее натурального

20:30, 07 дек 2020
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Сингапур стал первой страной в мире, в которой власти официально разрешили использовать для наггетсов выращенную в лаборатории курятину от американского стартапа Eat Just. Подробнее об этом рассказывается в исследовании Rethinking Food and Agriculture 2020-2030.

В отличие от растительного мяса, которое делают из заменителей — сои или гороха, — искусственное мясо выращивают из клеток животных. Eat Just утверждает, что не использует антибиотики, а искусственное куриное мясо соответствует стандартам для домашней курицы и содержит крайне мало микроорганизмов в сравнении с обычной птицей.

Сотрудники американского аналитического центра заявили, что к 2035 году цена лабораторного мяса будет в 10 раз дешевле натурального, к тому же оно будет вкуснее и сытнее, нежели продукты натурального производства.

Прогноз изменений к 2030 году таков:

• производство натурального говяжьего фарша сократится на 70 процентов;

• натуральных стейков – на 30 процентов;

• натуральных молочных продуктов – почти на 90 процентов;

• объем рынка сои, кукурузы и люцерны упадет более чем на 50 процентов.

"Цена новых пищевых продуктов будет намного ниже, чем продуктов животного происхождения, и они будут лучше по всем функциональным характеристикам – питательность, вкус, удобство потребления, ассортимент, калорийность", – говорится в исследовании.

Мнения пользователей сети разделилось.

Часть комментаторов радуются тому, что наконец-то не будет голода: все смогут есть сколько угодно самого разного мяса без вреда для себя и без угрызений совести, что из-за их плотоядности страдают животные.

Самые недоверчивые считают, что мясо из пробирки не может быть полезнее настоящего. Они уверены, что настоящее будут есть богатые, а искусственным будут кормить бедняков.

Нашлись и такие, что назвали новые технологии производства продуктов питания сатанизмом и даже предположили, что в лабораториях станут выращивать... человечину для "гурманов"!

"Почему бы и нет, - написал один анонимный комментатор, - известные личности начнут продавать своё мясцо) Типа стейк из Бузовой или бургер из Тимати!)"

"И отстанут они от несчастных животных, а станут пожирать самих себя..." - тролят человечество "юмористы", "моралисты" и "всёпропальцы"...

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