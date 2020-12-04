"Поддержать"
Тренды:
Новости
На кого работает Венедиктова, и почему она "отмазывает" зама Ермака
Зеленский решил, что локдаун не нужен: "количество заболевших не растет, как магазины Рошен"
Украинский "Пульс" номинирован на международном кинофесте в США
НАБУ и САП завершили расследование о миллионной взятке руководству органов
В Запорожье в небо поднялся новый украинский самолет
Реформа децентрализации завершается: Зеленский подписал закон
Может ли таракан укусить человека PR
Провокация на границе с РФ: в ФСБ заявляют о погибшем в ходе перестрелки
Мы всё больше читаем на украинском: социологическое исследование
НАТО: диалоги о войне и мире с Россией, Украиной и Венгрией
Украинские ученые представляют тест на COVID-19: сверхчувствительный и сверхдешевый
Украина на пороге шламовой катастрофы: как Дерипаска уничтожает Николаевскую область
Около 70 военных считаются пропавшими без вести в ходе военного конфликта на Донбассе
Овощной борщевой набор в Украине за год подешевел на 30%
"Золото" и "серебро" завоевала Сборная Украины по художественной гимнастике на ЧЕ в Киеве
Все новости
Видео / Кино

Украинский "Пульс" номинирован на международном кинофесте в США

22:30, 04 дек 2020
80
Версия для печати

Украинская спортивная драма "Пульс" получила 4 номинации на международном кинофестивале в США. Премьера фильма в Украине из-за пандемии была перенесена на 2021 год, сообщает Film.ua.

Фильм номинирован в таких категориях:

"Лучший фильм" – "Пульс";
"Лучший режиссер" – Сергей Чеботаренко;
"Лучшая актриса" – Наталья Бабенко;
"Лучший актер" – Станислав Боклан.

Жюри высоко оценило украинскую картину:

"Это история личного триумфа, рассказанная с большой тонкостью. Мастерство фильма можно увидеть повсюду – красивые визуальные эффекты, музыка, качественный продакшен и почти безупречная игра всего актерского состава. Приятно встретить такие жемчужины, как "Пульс", при просмотре десятков фильмов в месяц. Фильм – претендент на главный приз".

Кинофестиваль FLIC (FLATHEAD LAKE INTERNATIONAL CINEMAFEST) состоится 29-31 января 2021 года и пройдет в девятый раз. Возглавляет жюри Дэвид В. Кинг – продюсер и сценарист с более чем 40-летним опытом в кино и на телевидении, который работал на таких крупных студиях, как Universal, Disney и 20th Century Fox.

"Пульс" – биографическая спортивная драма, основанная на реальной истории украинской чемпионки Оксаны Ботурчук. Премьера фильма в Украине была запланирована на 19 марта 2020 года, однако из-за пандемии Covid-19 она была перенесена на 2021 год.

Ранее были представлены постер и 10 интересных фактов о картине режиссера Сергея Чеботаренко. В фильме снимались Наталья Бабенко, Станислав Боклан, Лилия Ребрик, Ахтем Сеитаблаев и др.

Трейлер можно посмотреть тут.


Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
Показать еще новость
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
Выборы-2020: теперь в местной власти 36 процентов женщин
Выборы-2020: теперь в местной власти 36 процентов женщин
Зеленский сменил руководителей и страна получила 10 млрд убытков
Зеленский сменил руководителей и страна получила 10 млрд убытков
Сколько зарабатывают учителя: рейтинг окладов по странам и место Украины
Сколько зарабатывают учителя: рейтинг окладов по странам и место Украины
Страна вооружена: СБУ изъяла огнестрел, взрывчатку и боеприпасы
Страна вооружена: СБУ изъяла огнестрел, взрывчатку и боеприпасы
Мультимедиа
Смотреть еще
Видео / Кино
Вчера, 22:30
Украинский "Пульс" номинирован на международном кинофесте в США
Украинский "Пульс" номинирован на международном кинофесте в США
Украина на пороге шламовой катастрофы: как Дерипаска уничтожает Николаевскую область
Украина на пороге шламовой катастрофы: как Дерипаска уничтожает Николаевскую область
Хортица открывает тайны древности: уникальные находки археологов
Хортица открывает тайны древности: уникальные находки археологов
Война в Эфиопии: сотни жертв, тысячи беженцев и "никакого милосердия"
Война в Эфиопии: сотни жертв, тысячи беженцев и "никакого милосердия"
Семейно-праздничная история: снимается украинский фильм о Святом Николае
Семейно-праздничная история: снимается украинский фильм о Святом Николае
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще