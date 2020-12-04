Украинский "Пульс" номинирован на международном кинофесте в США

Украинская спортивная драма "Пульс" получила 4 номинации на международном кинофестивале в США. Премьера фильма в Украине из-за пандемии была перенесена на 2021 год, сообщает Film.ua.

Фильм номинирован в таких категориях:

"Лучший фильм" – "Пульс";

"Лучший режиссер" – Сергей Чеботаренко;

"Лучшая актриса" – Наталья Бабенко;

"Лучший актер" – Станислав Боклан.

Жюри высоко оценило украинскую картину:

"Это история личного триумфа, рассказанная с большой тонкостью. Мастерство фильма можно увидеть повсюду – красивые визуальные эффекты, музыка, качественный продакшен и почти безупречная игра всего актерского состава. Приятно встретить такие жемчужины, как "Пульс", при просмотре десятков фильмов в месяц. Фильм – претендент на главный приз".

Кинофестиваль FLIC (FLATHEAD LAKE INTERNATIONAL CINEMAFEST) состоится 29-31 января 2021 года и пройдет в девятый раз. Возглавляет жюри Дэвид В. Кинг – продюсер и сценарист с более чем 40-летним опытом в кино и на телевидении, который работал на таких крупных студиях, как Universal, Disney и 20th Century Fox.

"Пульс" – биографическая спортивная драма, основанная на реальной истории украинской чемпионки Оксаны Ботурчук. Премьера фильма в Украине была запланирована на 19 марта 2020 года, однако из-за пандемии Covid-19 она была перенесена на 2021 год.

Ранее были представлены постер и 10 интересных фактов о картине режиссера Сергея Чеботаренко. В фильме снимались Наталья Бабенко, Станислав Боклан, Лилия Ребрик, Ахтем Сеитаблаев и др.

Трейлер можно посмотреть тут.



