В Запорожье в небо поднялся новый украинский самолет

В Запорожье летчики-испытатели Сергей Филатов и Сергей Комин в рамках программы испытаний самолета УТЛ-450 впервые подняли новую крылатую машину в воздух, сообщает Харьковский аэроклуб.

Запланировано множество испытаний самолета УТЛ-450, созданного компанией "Мотор Сич" на базе самолета Як-52.

Ремоторизированный Як-52 с турбовинтовым двигателем АИ-450С и 5-лопастным винтом изменяемого шага MTV-5 5 мая 2020 года впервые вырулил на взлетно-посадочную полосу.

Самолет капитально отремонтирован и модернизирован предприятием "Мотор Сич" с использованием фюзеляжа самолета Як-52 с серийным номером 9010706. Впервые он был представлен на выставке "Авіасвіт ХХІ - 2016" 14 октября 2016 года в Киеве.

Новый учебно-тренировочный самолет предназначен для профессиональной подготовки будущих пилотов.