НАТО: диалоги о войне и мире с Россией, Украиной и Венгрией

В НАТО поддерживают диалог между США и Россией по ограничению количества ядерного оружия. Об этом по итогам первого дня переговоров министров иностранных дел Альянса заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, а тем временем Венгрия ябедничает в НАТО на Украину и суёт палки в колеса украинской интеграции в Альянс.

“Мы видим, что Россия нарушает и подрывает международные договора. И развертывание нового оружия. Министры выразили поддержку сохранению ограничений ядерного оружия и разработке более всестороннего режима контроля над вооружениями. Мы все знаем, что новый договор СНВ (Договор по ограничению стратегических наступательных вооружений — ред.) истекает в феврале следующего года, поэтому время заканчивается. Мы приветствуем диалог между США и Россией по поиску пути вперед, потому что мы не должны оказаться в ситуации, когда нет соглашения, регулирующего количество ядерных боеголовок”, — заявил Столтенберг.

Отвечая на вопрос, может ли Россия ввести свои войска в Молдову или Беларусь, генсек Альянса сказал следующее: “Члены НАТО твердо поддерживают территориальную целостность и независимость Молдовы. О Беларуси. Мы поддерживаем территориальную целостность и независимость Беларуси. Будущее Беларуси должны решать жители Беларуси. Мы, конечно, обеспокоены тем, что видим, репрессиями против мирных демонстрантов и отсутствием уважения к основным демократическим правам в Беларуси. Мы должны оставить за народом Беларуси решение относительно будущего этой страны. Итак, иностранного вмешательства быть не должно. И, конечно, Россия не должна вмешиваться в демократические процессы или пытаться подавить волю народа в Беларуси”.

По его словам, в НАТО также обсудили дальнейшее наращивание военной силы России в соседстве со странами Альянса.

“Мы адаптируем позицию сдерживания НАТО для решения дестабилизирующих действий России. В то же время мы все согласны, что мы должны продолжать вести диалог с Россией”, — отметил генсек ООН.

Напомним, в НАТО увидели усиление позиций РФ после событий в Нагорном Карабахе и Беларуси. На заседании Североатлантического совета на уровне министров иностранных дел Альянса, которое проходит с 1 по 2 декабря в формате видеоконференции, НАТО рассмотрит усиление военных позиций России в мире.

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А тем временем инистр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что "доложил" министрам иностранных дел стран НАТО о ситуации в Украине, в частности, говорилось о Закарпатье. Об этом сообщается на сайте МИДа Венгрии.

"Петер Сийярто предоставил информацию на ежегодной встрече министров иностранных дел стран НАТО в формате видеоконференции. Он сказал, что доложил министрам иностранных дел стран НАТО о том, что сейчас происходит в Украине", - сказано в сообщении.

Так, Сийярто сообщил, что в понедельник украинские спецслужбы провели обыски в штаб-квартире Закарпатской венгерской культурной ассоциации (KMKSZ), которая обеспечивает политическое представительство венгров на Закарпатье, а также дом президента ассоциации Ласло Брензовича.

По его мнению, в Украине "явное запугивание венгров и разжигание ненависти к венграм остаются на уровне политики центрального правительства".

"Сийярто обратился к министрам иностранных дел стран НАТО с двумя просьбами. Помимо демонстрации солидарности, они не должны оказывать давление на Венгрию, чтобы она отказалась от права вето на проведение заседаний Совета "НАТО-Украина" на уровне министров", - сообщают в венгерском МИДе.

Министр также сообщил, что главы МИД Евросоюза встретятся в Брюсселе в следующий понедельник и поднимут там этот вопрос, а также попросил коллег "высказаться" по этому поводу и проявить солидарность.

Ранее Венгрия обратилась к ОБСЕ относительно ситуации на Закарпатье с просьбой направить мониторинговую миссию в регион.

Так, СБУ в понедельник провела обыски в благотворительном фонде на Закарпатье из-за возможного вмешательства в политическую ситуацию в Украине.

После обысков СБУ министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что в Украине "продолжаются непонятные политические качели по поводу венгерских партий и венгерского меньшинства".

Отметим, что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков жестко отреагировал на публикации видео с угрозами, на которых видно символику "Правого сектора", в адрес украинских граждан венгерского происхождения.

В Закарпатской области по факту угроз украинцам венгерского происхождения начато уголовное производство.

Также глава МИДа Украины Дмитрий Кулеба назвал утверждения о "запугивании" венгров на Закарпатье спекуляцией.

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Также Венгрия обратилась к ОБСЕ относительно ситуации на Закарпатье с просьбой направить мониторинговую миссию в регион. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто.

“После заседания НАТО я разговаривал по телефону со своим другом Гентом Какаем, министром иностранных дел Албании, который также в настоящее время возглавляет ОБСЕ. Я попросил его, чтобы Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине поехала на Закарпатье и расследовала оскорбления в адрес венгерской общины”, — написал Сиярто.

По его словам, наблюдатели ОБСЕ “будут проинформированы о том, что произошло”, и свяжутся с представителями венгров Закарпатья.

Накануне нардеп от “Слуги народа” Александр Качура направил в СБУ депутатский запрос в связи с исполнением гимна Венгрии после присяги новоизбранными депутатами Сюртовской ОТГ Закарпатской области. Ранее стало известно о том, что СБУ провела обыски в благотворительном фонде в Закарпатье из-за возможного вмешательства в политическую ситуацию в Украине.

После обысков СБУ министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что в Украине “продолжаются непонятные политические качели относительно венгерских партий и венгерского меньшинства”.

Отметим, что министр внутренних дел Украины Арсений Аваков жестко отреагировал на публикации видео с угрозами, на которых видно символику “Правого сектора”, в адрес украинских граждан венгерского происхождения. В Закарпатской области по факту угроз украинцам венгерского происхождения начато уголовное производство.