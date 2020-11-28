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Ермак обнародовал план выхода из конституционного кризиса

23:00, 28 ноя 2020
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В пятницу поздно вечером состоялось заседание Национального совета по вопросам антикоррупционной политики, в котором участвовали представители власти, руководители НАБУ и НАПК. Присутствующие искали выход из конституционного кризиса. О результатах переговоров глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил в Facebook.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал: "Этот кризис уже привел к очень серьезным последствиям. Нам стоило больших усилий, чтобы после этого решение окончательно не потерять поддержку наших международных партнеров, в частности МВФ, Всемирного банка и других инвесторов. Те, кто лгал в декларациях за 2017, 2018, 2019 годы, уже не будут наказаны. Работа по предупреждению коррупции сегодня остается на паузе".

Ермак сообщил, что для выхода из кризиса нужно сделать три шага:

- восстановление уголовной ответственности за умышленное непредоставление декларации или предоставление ложных сведений в декларациях; по мнению Владимира Зеленского, уголовная ответственность за это должна быть достаточно суровой;

- восстановление полномочий НАПК по мониторингу электронного декларирования и урегулирования вопроса деклараций судей;

- урегулирование вопроса образования НАБУ и обеспечения гарантии деятельности его директора (27 ноября в Раде зарегистрировали соответствующий законопроект - ред.).

Зеленский считает, что государство выполнило все требования МВФ для получения очередного транша кредитной помощи. Однако заместитель председателя НБУ Дмитрий Сологуб уверен, что возможность получить два транша от Фонда в этом году уже потеряны.

В Morgan Stanley отметили, что получение Украиной до конца 2020 года даже транша МВФ на 0,7 млрд долларов выглядит сомнительным с учетом количества текущих нерешенных вопросов по программе Украины с Фондом.

Напомним:

27 октября по представлению 48 народных депутатов Конституционный суд признал неконституционной ст. 366-1 Уголовного кодекса. Решение КС расценили как отмену электронного декларирования, отмену полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции на полную проверку и мониторинг образа жизни, декриминализацию недостоверного декларирования.
В КС заверили, что из этой нормы УКУ надо лишь убрать "умышленное недекларирование" и скорректировать полномочия НАПК. Также судьи заверили, что решение КС не требовало закрытия реестра электронных деклараций.
27 ноября в Верховной Раде зарегистрировали президентский законопроект о восстановлении ответственности за декларирование недостоверной информации.
Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева отметила быструю реакцию и меры, принятые украинской властью после решения Конституционного суда 27 октября по электронному декларированию.
Получение Украиной до конца 2020 года даже транша МВФ на 0,7 млрд долларов выглядит сомнительным с учетом количества текущих нерешенных вопросов по программе Украины с Фондом, заявили в Morgan Stanley.

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