"Поддержать"
Тренды:
Новости
Ермак обнародовал план выхода из конституционного кризиса
Арахамия рассказал до чего договорились на совещании фракций ВР
Приедет ли "скорая", если у вас нет декларации с семейным врачом
В Украине уже 709 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 16 294
В Харькове горел торговый центр "Барабашово"
Сегодня в Украине - день памяти жертв Голодоморов
Омоложение людей возможно, считают израильские ученые
Ложь в декларациях недопустима, лжецы должны быть наказаны
Москва о словах Санду о выводе российских миротворцев: это подрым наших мирных усилий
Швейцария - Украина: Кривцов призвал восстановить справедливость в отношении результата матча
Боевики разблокировали всего два пункта пропуска на Донбассе
Зарплаты, цены, госдолг и требования МВФ: Марченко заверил, что катастрофы нет
COVID-19 в помощь: Украина улучшила качество дорог, прокуратура расследует, откуда деньги
Создано приложение для смартфона: оно позволит слепым заниматься бегом без поводыря
Образцы ДНК - это персональные данные, которые нуждаются в особой защите
Все новости
Власть / Главные новости

Приедет ли "скорая", если у вас нет декларации с семейным врачом

21:00, 28 ноя 2020
35
Версия для печати

В Национальной службе здоровья Украины ответили на пять самых популярных вопросов о работе экстренной медицинской помощи, сообщает пресс-служба НСЗУ.

- Может ли отказать диспетчер ЭМП в вызове скорой к пациенту без декларации?

Нет. Отсутствие декларации с семейным врачом не является причиной отказа в вызове. Также для этого не требуется электронное направление. Но диспетчер имеет право отказать в вызове, который по сути является необоснованным для службы ЭМП.

- Нужно ли платить за вызов экстренной медицинской помощи?

Нет. Предоставление экстренной медпомощи по номеру "103" является бесплатным для пациентов в неотложных состояниях. В частности, на месте происшествия, во время транспортировки пациента, который требует предоставления экстренной медицинской помощи в настоящее время и при личном обращении в подразделение ЭМП.

- В каких случаях нужно звонить в "103" и рассчитывать на приезд бригады?

Скорая помощь обязательно приедет к человеку, который нуждается в неотложной помощи.

В частности, при:

▪️ потере сознания и судорогах,
▪️ внезапных расстройствах дыхания или внезапной боли в области сердца,
▪️ рвоте кровью и наружном кровотечении,
▪️ острой боли в брюшной полости,
▪️ признакам острых инфекционных заболеваний,
▪️ нарушении речи, слабости в конечностях, возникшие внезапно,
▪️ гипо- и гиперликемичних комах,
▪️ острых психических расстройствах, угрожающих жизни и здоровью пациента и/или других лиц,
▪️ всех видах травм и поражении электрическим током, молнией, при тепловых ударах, асфиксии и т.д.,
▪️ повреждениях во время ДТП, авариях на производстве, стихийных бедствиях,
▪️ отравлениях, укусах животных, змей, пауков и насекомых, а также анафилактических реакциях,
▪️ нарушениях нормального течения беременности.

- Как правильно вызвать ЭМП?

Главное правило - предоставлять достоверную информацию диспетчеру, который ответит по номеру "103" - нельзя скрывать или наоборот, преувеличивать ни симптомов, ни другой информации.

- Приедет ли скорая к пациенту с предполагаемым или подтвержденным COVID-19?

Обязательно - в случае критического состояния. Например, когда у пациента наблюдается затрудненное дыхание, дыхательная недостаточность, повышение температуры выше 38°C, что плохо поддается коррекции, внезапное ухудшение состояния.

Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
Показать еще новость
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
Выборы-2020: теперь в местной власти 36 процентов женщин
Выборы-2020: теперь в местной власти 36 процентов женщин
Зеленский сменил руководителей и страна получила 10 млрд убытков
Зеленский сменил руководителей и страна получила 10 млрд убытков
Сколько зарабатывают учителя: рейтинг окладов по странам и место Украины
Сколько зарабатывают учителя: рейтинг окладов по странам и место Украины
Страна вооружена: СБУ изъяла огнестрел, взрывчатку и боеприпасы
Страна вооружена: СБУ изъяла огнестрел, взрывчатку и боеприпасы
Мультимедиа
Смотреть еще
Главные новости / Фото / История
25-11-2020, 23:30
Хортица открывает тайны древности: уникальные находки археологов
Хортица открывает тайны древности: уникальные находки археологов
Война в Эфиопии: сотни жертв, тысячи беженцев и "никакого милосердия"
Война в Эфиопии: сотни жертв, тысячи беженцев и "никакого милосердия"
Семейно-праздничная история: снимается украинский фильм о Святом Николае
Семейно-праздничная история: снимается украинский фильм о Святом Николае
Какапо стал птицей года в Новой Зеландии: он умеет притворяться кустом
Какапо стал птицей года в Новой Зеландии: он умеет притворяться кустом
Антиковидный шлем разработали в Канаде, и его уже можно купить
Антиковидный шлем разработали в Канаде, и его уже можно купить
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще