Приедет ли "скорая", если у вас нет декларации с семейным врачом

В Национальной службе здоровья Украины ответили на пять самых популярных вопросов о работе экстренной медицинской помощи, сообщает пресс-служба НСЗУ.

- Может ли отказать диспетчер ЭМП в вызове скорой к пациенту без декларации?

Нет. Отсутствие декларации с семейным врачом не является причиной отказа в вызове. Также для этого не требуется электронное направление. Но диспетчер имеет право отказать в вызове, который по сути является необоснованным для службы ЭМП.

- Нужно ли платить за вызов экстренной медицинской помощи?

Нет. Предоставление экстренной медпомощи по номеру "103" является бесплатным для пациентов в неотложных состояниях. В частности, на месте происшествия, во время транспортировки пациента, который требует предоставления экстренной медицинской помощи в настоящее время и при личном обращении в подразделение ЭМП.

- В каких случаях нужно звонить в "103" и рассчитывать на приезд бригады?

Скорая помощь обязательно приедет к человеку, который нуждается в неотложной помощи.

В частности, при:

▪️ потере сознания и судорогах,

▪️ внезапных расстройствах дыхания или внезапной боли в области сердца,

▪️ рвоте кровью и наружном кровотечении,

▪️ острой боли в брюшной полости,

▪️ признакам острых инфекционных заболеваний,

▪️ нарушении речи, слабости в конечностях, возникшие внезапно,

▪️ гипо- и гиперликемичних комах,

▪️ острых психических расстройствах, угрожающих жизни и здоровью пациента и/или других лиц,

▪️ всех видах травм и поражении электрическим током, молнией, при тепловых ударах, асфиксии и т.д.,

▪️ повреждениях во время ДТП, авариях на производстве, стихийных бедствиях,

▪️ отравлениях, укусах животных, змей, пауков и насекомых, а также анафилактических реакциях,

▪️ нарушениях нормального течения беременности.

- Как правильно вызвать ЭМП?

Главное правило - предоставлять достоверную информацию диспетчеру, который ответит по номеру "103" - нельзя скрывать или наоборот, преувеличивать ни симптомов, ни другой информации.

- Приедет ли скорая к пациенту с предполагаемым или подтвержденным COVID-19?

Обязательно - в случае критического состояния. Например, когда у пациента наблюдается затрудненное дыхание, дыхательная недостаточность, повышение температуры выше 38°C, что плохо поддается коррекции, внезапное ухудшение состояния.