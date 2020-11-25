Украина-Израиль: зона свободной торговли заработает с 1 января

Зона свободной торговли (ЗСТ) между Украиной и Израилем заработает с 1 января 2021 года. Это позволит украинским производителям нарастить экспорт. Об этом в Twitter сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Это новый уровень отношений между странами и зеленый свет для увеличения украинского экспорта, более тесной кооперации в сферах high-tech, инжиниринга, развития инвестиционного сотрудничества", - добавил Зеленский.

Напомним, еще в июне 2020 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Израиль должен был ратифицировать соглашение о свободной торговле с Украиной в ближайшие недели.

Стороны подписали соглашение о зоне свободной торговли в январе 2020 года. Ожидается, что Израиль отменит импортные пошлины для 80% украинских промышленных товаров. Украинская сторона также отменяет ввозные пошлины на часть израильской продукции, что позволит модернизировать промышленное производство.

Переговоры по соглашению о свободной торговле между правительствами обеих стран шли с 2013 года.