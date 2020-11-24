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Госдолг Украины вырос ещё на 347 миллиардов гривень

21:51, 24 ноя 2020
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Председатель Счетной палаты Украины Валерий Пацкан обнародовал в Фейбуке цифры, касающиеся государственного долга Украины в настоящее время и некоторые другие, связанные с доходами и расходами.

"Государственный долг за 9 месяцев 2020 увеличился на 347 млрд. грн или 17% - до 2,3 трлн. грн. В основном - из-за девальвации гривны. Только на обслуживание долга было направлено каждую восьмую гривну доходов госбюджета. Об этом я сегодня (24 ноября - ред.) заявил на заседании Счетной палаты, представляя наш вывод о выполнении госбюджета-2020 в январе-сентябре ", - написал Пацкан.

Что касается доходов, то руководитель Счетной палаты считает, что здесь есть хорошие новости.

В январе-сентябре доходы составили 75,6% плана на год. Это высокий уровень исполнения, который обусловлен прежде всего уменьшением в апреле объема доходов на 117 млрд. грн. По оценке специалистов, при таких условиях план доходов в 2020 году может быть перевыполнен.

В то же время, ситуация с расходами не такая оптимистичная, подчеркивает Пацкан.

"Так, в январе-сентябре расходы общего фонда на 93 млрд. грн., или 11% меньше плана на отчетный период. Лишь один пример - в результате просчетов при подготовке решений о выделении средств из Фонда COVID-19, длительного утверждения паспортов отдельных бюджетных программ, незавершение процедур закупок не использовано 2,48 млрд. грн. по 20-и из 25-ти бюджетных программ".
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