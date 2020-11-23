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Чего-чего, а водки у нас хоть залейся: “Укрводка” наращивает экспорт
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Чего-чего, а водки у нас хоть залейся: “Укрводка” наращивает экспорт

20:00, 23 ноя 2020
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За январь-сентябрь 2020 года были произведено 8799,3 тысячи декалитров водки, что на 11,7% больше, чем в 2019 году. Вместе с тем общий экспорт украинской водки увеличился за год на 13,4%. Об этом рассказал председатель ассоциации “Укрводка” Владимир Остапюк.

“За январь-сентябрь 2020 года были произведено на 11,7% больше водки, чем в 2019 году. Положительную динамику украинского водочного рынка лучше всего демонстрирует именно экспорт, который за 2020 года увеличился на 13,4% по сравнению с 2019 годом”, — отметил Остапюк.

Украинцы, кстати, предпочитают алкоголя отечественного производства. По мнению экспертов, это объясняется высоким качеством напитков и их умеренным ценам, в отличие от импортных.

В ТОП-5 надежных украинских производителей качественной водки относятся ликеро-водочные компании как: “Баядера — Групп” (ТМ “Хлебный дар”), “Глобал Спиритс” (УДК) (ТМ “Хортица”), “ЛВН Лимитед” (ТМ “Немирофф”), ЛВЗ “Прайм” (ТМ “Prime”, “Др.Житник”) и ООО “Атлантис” (ТМ “Грин Дэй”).

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