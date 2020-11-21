Лана Зеркаль про "Северный поток-2": "Я не верю в этот проект..."

Шансы на завершение строительства "Северного потока-2" уменьшаются все быстрее с приближением нового пакета санкций США. Об этом заявила советник главы правления "Нафтогаза" Украины Лана Зеркаль в интервью журналу НВ.

«Я не верю в этот проект, хотя и погрязли россияне в нем очень сильно», - сказала Зеркаль в ответ на вопрос, будет ли достроен Северный поток-2.

По ее словам, помимо санкций, достройке "Северного потока-2" препятствует и конъюнктура европейского рынка.

Зеркаль отметила, что многое изменила эпидемия коронавируса: никто не рассчитывал на такое резкое падение экономики и потребления газа. Кроме того, Германия предложила к 2030 году запретить выпуск автомобилей с двигателями внутреннего сгорания и по возможности замещать традиционное топливо гораздо более экологичным водородом.

При таких условиях рынок газа в Европе уже не будет расти высокими темпами, а экологическая стратегия и финансовая помощь ЕС не предусматривают дополнительных инвестиций в нефть и газ, сказала Зеркаль.

Это, в свою очередь, влияет и на текущую политику "Газпрома" в отношении Украины.

«Все рассчитывали, что "Газпром" не будет выполнять договор (о транзите газа, - ред.), но "Газпром" выполняет его в полном объеме, платит даже за те объемы газа, которые не выбирает», - сказала советник главы "Нафтогаза".

На вопрос о том, рискует ли Украина снова попасть в зависимость от российского газа, Зеркаль ответила: «Рынок уже работает. И этот рынок уже оставил далеко позади эру долгосрочных контрактов и зависимость. Сегодня мы зависим только от вопросов физической транспортировки объемов... "Газпром" никогда не станет тем "Газпромом", каким он был 20 лет назад. Их доминирующая позиция и доллары, которые льются отовсюду, остались далеко позади...»