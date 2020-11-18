Хроники пандемии: ситуация патовая, а выход все еще не найден

Количество тех, кто считает, что коронавирус - это всемирный заговор богачей против бедняков, стремительно сокращается, а количество инфицированных катастрофически растет. Болеют все: и бедные, и богатые; и "простые люди", и президенты; и уповающие на бога, и атеисты. Умирают тоже все: священники, артисты, мэры городов, спортсмены, врачи.

Хоть и говорят, что ковид опасен в основном для стариков, у которых куча болячек, но все чаще умирают люди молодые и, на первый взгляд, совершенно здоровые до инфицирования. Симптомы до конца не выяснены, последствия не изучены и непредсказуемы, гарантированно излечивающих лекарств нет, вакцины под вопросом.

Правительства практически всех стран настаивают на строгом карантине, который называют локдауном, а народ, опять же - почти во всех странах, отчаянно протестует, опасаясь голодной смерти без работы и поддержки.

Ситуацию осложняют войны, проблемные выборы, протесты, терроризм, религиозные истерики, сезонный грипп, сокращение вакцинации от других болезней, засуха, наводнения, вулканы, ураганы и прочие напасти...

В мире

Количество инфицированных коронавирусом в мире за прошедшую неделю выросло почти на 4 млн, что является самым высоким показателем с начала пандемии. Количество случаев с летальным исходом увеличилось более чем на 59 тыс., сообщила в ночь на среду Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Согласно данным ВОЗ, с 8 по 15 ноября в мире было зарегистрировано 3 977 223 новых случая заражения и 59 699 смертей. Оба показателя существенно увеличились по сравнению с предыдущими семью днями, когда было обнаружено 3 695 495 новых больных, а умерли 54 835 человек.

“Хотя регион Европы продолжает сообщать о наибольшем количество больных (46%), на прошлой неделе оно снизилось на 10% (по сравнению с предыдущими семью днями) вследствие усиления мер в сфере здравоохранения и общественных мероприятий”, — указали в ВОЗ.

В Северной и Южной Америке за неделю количество зараженных возросло более чем на 1,45 млн, умерли более 19 тыс. человек. В регионе Юго-Восточной Азии заразились более 373 тыс. человек, а число летальных исходов за семь дней превысила 4,5 тыс.

В США число инфицированных увеличилось более чем на 1 млн, в Индии — более чем на 306 тыс., в Италии — более чем на 242 тыс., во Франции — более чем на 203 тыс., в Бразилии — более чем на 179 тыс. далее следуют Великобритания, где за семь дней было зарегистрировано почти 173 тыс. новых случаев инфицирования, Польша (более 169 тыс.), Россия (более 151 тыс.), Германия (почти 132 тыс.) и Испания (более 87 тыс.).

Напомним, респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

В Украине

В Украине 18 ноября зафиксировано уже 570 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - около 12,5 тысячи, что близко к антирекорду. При этом количество умерших от этой болезни в Украине за время пандемии превысило 10 тысяч, из которых за сутки - рекордных 256 летальных случаев. Об этом сообщает министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

"12 496 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 18 ноября 2020 года. В частности, заболели 535 детей и 529 медработников", - сообщил Степанов.

По его данным, также за минувшие сутки:

госпитализированы - 1668 человек;

летальных случаев - 256;

выздоровели - 8096 человек;

осуществлено тестирований за сутки - 73 064 (в том числе методом ПЦР - 42 379, методом ИФА - 30 685).

За все время пандемии в Украине:

заболело - 570 153 человека;

выздоровели - 259 079 человек;

летальных исходов - 10 112;

проведения ПЦР-тестов - 4 022 283.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1213), Днепропетровской (1023), Черкасской (800), Киевской (774) и Запорожской (708) областях", - говорится в сообщении главы Минздрава.

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Эпидемиолог Андрей Александрин считает, что, вероятно, Украине придется вводить локдаун:

"Ситуация с COVID -19 у нас патовая. Министр говорит, что с такими темпами ситуация будет критической через месяц, но она уже критическая.

Мы проехали по опорным ковидным больницам. В одной из клиник города Киева стали свидетелями смерти пациента в реанимации – он задохнулся, потому что просто не было кислорода. Почему не было кислорода?

При мне состоялся интереснейший разговор. Сидел я в кабинете с руководством лечебного учреждения. Туда заходит технический работник и на повышенных тонах начинает разговаривать со своим руководителем. Тот говорит, что привезли 12 новых концентраторов, нужно их подключить, чтобы можно было подключить пациента, который задыхается. А рабочий отвечает: я один остался в больнице, все остальные заболели, и мне нужно срочно закачивать кислород в другом отделении, потому что сейчас там тоже все пациенты задохнутся.

В пятницу мы были в другом лечебном учреждении города Киева. Главврач сказала: мы готовы, мы можем, но нам не выделяют финансирования, нас постоянно обманывают. Когда нам говорят, что у нас все есть, больницы обеспечены, все замечательно – это политические заявления.

Это уже патовая ситуация. Чтобы что-то быстро сделать, нужно иметь определенные навыки. Чтобы иметь навыки, нужно, как минимум, иметь постоянную систему обучения и подготовки персонала.

Я ежедневно общаюсь со своими коллегами в Италии, в Германии, в Великобритании, в США. Там массово все медицинские работники разных специальностей в обязательном порядке прошли курсы по интенсивной терапии. Всех научили подключать аппараты искусственной вентиляции легких. Они научились пользоваться концентраторами, следить за определенными показателями при нахождении людей на кислороде и так далее.

В нашей стране на сегодня все плохо. Нужно менять этих "мастеров спорта" по ковиду, начинать все с чистого листа и очень быстро, при хорошем финансировании и персональной ответственности чиновников решать эту ситуацию.

Скажу и о ситуации с Зеленским. Когда ВОЗ говорит о том, что, перед тем, как внедрять программы по инфекционной безопасности, нужно иметь приверженность руководства, президент демонстрирует нам отсутствие такой приверженности. Когда он выступает без маски на пресс-конференции в Луганской области в окружении огромного количества людей, а буквально через пару часов все СМИ облетает информация, что у него подтвержденный COVID-19.

А потом он записывает свои видосики с "Феофании", сидит в шикарных условиях. Нет, дружище, так не должно быть! Давай, пожалуйста, по скорой в обычную больницу. Тогда посмотрим, как ты будешь себя нормально чувствовать и говорить всем "спасибо".

У меня один знакомый – заведующий хирургическим отделением в одном из областных городов – который заболел коронавирусом и лежит в больнице в коридоре (!), рассказал мне, что был рад тому, что смог без очереди сходить в туалет по большому. Ему не пришлось стоять полтора часа в очереди, как было до этого. Он заслуженный человек, медик, и он лечится в таких условиях.

Сказки закончились. Да, наверное, нам придется внедрять локдаун. Но как на это отреагирует общество, я не знаю. Обществу свойственно привыкать ко всему. Мы привыкли к войне, к эпидемии туберкулеза, к эпидемии СПИДа, к самой агрессивной эпидемии внутрибольничных инфекций.

Не исключаю, что со временем в СМИ по команде начнут меньше освещать проблемы коронавируса и в информационном пространстве все это потихонечку может сойти на нет.

Ну а последствия… К сожалению, мы потеряем большое количество населения..."

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В Минздраве объяснили, почему не могут обеспечить кислородом больных "ковид", несмотря на то, что государство выделило на это 900 млн грн финансирования. Об этом сообщила первый заместитель министра здравоохранения Украины Ирина Садовьяк во время брифинга.

В Минздраве прогнозируют, что до середины декабря только 80% коек для больных "ковид" будут обеспечены кислородными магистралями и кислородными концентраторами.

"По всей Украине есть с этим проблемы. Даже несмотря на то, что выделены средства на проведение магистралей, закупки концентраторов, есть ряд проблем на местах, которые мешают это сделать. Так, не хватает работников, проводящих эти магистрали, не хватает компаний, которые могут сделать техническую документацию. ... К сожалению, нужно время и ... это будет не раньше середины декабря", - сказала Садовьяк.

Напомним, по мнению экспертов изготовления кислородных концентраторов для спасения больных COVID-19 провалили в Министерстве по вопросам стратегических отраслей промышленности под руководством вице-премьера Олега Уруского.

Так, еще летом новосозданное ведомство получило задание наладить разработку и производство кислородных концентраторов в Украине. Но почти за пять месяцев эта задача не была реализована.

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Большинство семей медиков, погибших от COVID-19 еще не получили компенсации, поскольку идет длительное расследование каждого из случаев. Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная, передает пресс-служба министерства.

“По 136 случаям проводится в дальнейшем расследование. Оно длительное — меня не удовлетворяет, что оно проводится 2-3 месяца, но мы знаем проблему. В комиссию должен входить такой профессионал как профпатолог, но их сегодня в Украине единицы и это все сдерживает быстрое расследование”, — сказала Лазебная.

Министр подчеркнула, что средства в Фонде социального страхования является и Правительство готово выплачивать их семьям.

В частности, Лазебная проинформировала о выплатах семьям медиков, погибших от COVID-19

“Завершено расследование 114 случаев. Расследование проводится Государственной службой по вопросам труда. Из них 35 были признаны связанные с производством, а 79 — не связаны”, — сообщила министр.

По словам Лазебной, по 35 случаям погибших медикам — семьям, право которых установлено в рассрочку, соответствующие средства выплачены.

Лазебная также добавила, что медикам, которые получили вторую и третью группу инвалидности, также начали выплачивать деньги.

В начале ноября министр сообщала, что в Украине зафиксировано 33 случая смерти медиков на рабочем месте из-за борьбы с COVID-19.

В общем, если ты медик и если ты уже умер от ковида, нужно еще доказать, что действительно от ковида и действительно заразился, исполняя свои обязанности на работе. Не докажешь - компенсации не будет...