Выборы: все проигравшие президентские гонки хотят судится и Додон тоже

В Беларуси протесты и суды, в США протесты и суды, в Грузии протесты и суды, а теперь и в Молдавии Додон хочет судится с Санду. При этом действующий президент Молдовы, кандидат в президенты Игорь Додон "предварительно" поздравил своего оппонента Майю Санду с победой, но заявил, что планирует обжаловать результаты из-за выявленных нарушений. Об этом сообщает Noi.md.

"Выборы закончились, хочу поздравить всех граждан, потому что мы можем подвести черту, успокоиться и двигаться дальше. Предварительные результаты показывают, что Майя Санду побеждает, речь идет о предварительных результатах, и я хочу ее с этим поздравить", - заявил Додон.

Додон заявил, что его избирательный штаб зафиксировал несколько беспрецедентных нарушений. Он сослался на "нарушение прав граждан левобережья Днестра, подвоз избирателей в европейских странах".

"В течение ночи я получил сотни и тысячи сообщений от наших сограждан, которые со слезами на глазах спрашивают, почему должны уступить тем, кто фальсифицировал выборы, почему не оспариваем. Я обязан защищать голос проголосовавших за меня всеми законными средствами – через ЦИК, суд, Конституционный суд", - добавил Игорь Додон.

Добавим, после обработки 100% протоколов в стране кандидат в президенты от ПДС Майя Санду, бывшая экономистка Всемирного банка, выступающая за более тесные отношения с Европейским Союзом, получила 57,75%, а действующий президент Игорь Додон - 42,25% голосов избирателей.

Напомним, в Молдове 1 ноября состоялся первый тур президентских выборов. Тогда победителя не определили и назначили второй тур на 15 ноября. В него вышли экс-премьер-министр страны Майя Санду и действующий президент Игорь Додон.