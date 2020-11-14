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Этой зимой вы можете остаться без газа: кого отключат и что делать

16:00, 14 ноя 2020
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В Украине около 9 млн человек в ближайшее время могут остаться без газа. Так, уже с 1 января 2021-го, согласно закону, у всех, кто не установил газовые счетчики, должны отключить голубое топливо. О том, кого коснется новшество, пишет Obozrevatel.

В Украине без газа могут остаться миллионы семей

"Вы можете подать заявку и до конца месяца установить счетчик бесплатно, иначе уже с 1 января газоснабжение вам будет остановлено", – рассказали в "Николаевоблгазе". Такая ситуация по всей стране. Согласно закону "О коммерческом учете газа", все, у кого нет счетчиков на голубое топливо, уже с 1 января 2021 года останутся без голубого топлива.

Облгазы в этой ситуации – заложники. Они физически не могут поставлять газ, если это запрещает закон. Однако в профильном комитете давно существует негласный консенсус: сроки нужно продлевать. Однако из-за местных выборов и более насущных вопросов решение до сих пор не приняли.

До отключения осталось всего полтора месяца

Член профильного комитета Анна Скороход и замглавы комитета Алексей Кучеренко подтвердили: решение до сих пор не принято.

"Спасибо, что напомнили о вопросе. Я прямо сегодня могу зарегистрировать законопроект, сейчас буду выяснять, как так произошло", – сказал нам замглавы комитета Алексей Кучеренко. Дело в том, что отключение прописано в законе, поэтому избежать этого можно только после решения Верховной Рады – единственного органа, который имеет полномочия менять законы.

Но местные выборы, конституционный кризис, голосование бюджета фактически сместили акцент. Даже профильные нардепы, задача которых законодательно обеспечивать деятельность в коммунальной сфере, о "газовой проблеме" просто забыли. И Алексей Кучеренко, и Анна Скороход пообещали в ближайшее время разобраться в ситуации и внести необходимые изменения в закон. 

Как рассказала глава энергетических жилищных программ "Опоры" Татьяна Бойко, около трех миллионов семей в ближайшее время по закону могут лишиться газа. При этом эксперт считает, что скорее всего голубое топливо не отключат, хотя должны были бы это сделать.

"Я не думаю, что такому количеству украинцев отключат газ", – рассказывает эксперт. При этом она отмечает: в этой ситуации винить облгазы не стоит, мол, сейчас нет возможности за свой счет установить счетчики.

Пересчитают нормативы

Так, к примеру, если сейчас семья из трех человек, которая пользуется только газовой плитой, должна платить за 9,8 куба (3,28 на человека), то по граничным нормативам придется оплатить уже 29,4 кубометра (9,8 куба на человека). К примеру, по действующему тарифу сумма в платежке может вырасти с 29,1 до 87,3 грн. То есть в три раза.

Как рассказал первый зампред комитета по энергетике и ЖКУ Алексей Кучеренко, в законе действительно сказано, что с 1 января 2021 года газ тем, у кого нет счетчика, вовсе должны отключить. Но по мнению парламентария, вместо этого всего лишь продлят старую норму. "У меня есть ощущение, что действие закона, который позволяет платить за газ не по счетчику, а исходя из нормы потребления, все же в последний момент продолжат", – сказал Кучеренко.

Более того, как рассказали на горячей линии одного из облгазов, чтобы перейти на новые нормативы (граничные) официально, нужно подписать протокол об отказе от установки счетчика. Если просто не открыть двери в свою квартиру, отказом это считаться не может.

Кстати, проблемы могут быть и с субсидиями, которая покрывает социальные, а не граничные нормы потребления. То есть за разницу в таком случае придется платить из собственного кармана. В случае с семьей из трех человек и с газовой плитой речь идет об 58,2 грн в месяц.

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