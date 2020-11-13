"Поддержать"
Тренды:
Новости
Смерть беларуса Бондаренко: Украина и Евросоюз осуждают насилие и требуют наказания для убийц
Зеленский сменил руководителей и страна получила 10 млрд убытков ИНФОГРАФИКА
Этой зимой вы можете остаться без газа: кого отключат и что делать
Перестало биться сердце актера Армена Джигарханяна
Локдаун выходного дня: все про короновирус в мире и в Украине 14 ноября 2020 года
"Укрзализныця" запустила новые поезда на юг и юго-восток
Аккаунт радикального польского депутата в Facebook удалён за ненависть
Бразильский художник превратил маски от ковида в источник позитива
Восстановится ли сотрудничество Украины с МВФ - переговоры в США
Кое-что об очередной Первой леди США. Джилл Байден: любовь, работа и политика
Предложение Путину: как закончить войну на Донбассе и "не потерять лицо"
Вопросы Пескову от украинской делегации в ТКГ после заявления о "защите этнических русских"
МВФ как кредитор беспокоится и требует реальный бюджет Украины
Хроника протестов против фальсификаций на выборах: народы мира хотят справедливости
Будут убиты миллионы зверьков: коронавирус у норок обнаружен на фермах в шести странах
Все новости
Бизнес / Транспорт

"Укрзализныця" запустила новые поезда на юг и юго-восток

22:55, 13 ноя 2020
111
Версия для печати

"Укрзализныця" назначила новые поезда в южном и юго-восточном направлении: № 142/141 Львов - Бахмут и № 251/252 Харьков - Николаев. Начали поезда курсировать с 13 ноября 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Поезд № 142/141 Львов - Бахмут будет курсировать раз в три дня. Поезд отправился из Львова 13 ноября в 14:20 и прибудет в Бахмут в 18:55 следующего дня. В обратном направлении отправление в 23:25 и прибытие во Львов в 04:32 через сутки.

"Во время рейса поезд пересекает почти всю Украину с запада на восток, делает остановки на станциях городов Ковель, Коростень, Житомир, Киев, Лубны, Миргород, Святогорск, Лиман и других", - говорится в сообщении.

Также с 13 ноября начал курсировать поезд № 251/252 Харьков - Николаев.

Сообщается, что поезд будет отправляться через день по нечетным числам из Харькова в 17:00 и прибывать в Николаев в 07:00. Из Николаева поезд будет курсировать через день по четным числам. Отправление в 19:45 и прибытие в Харьков в 09:57. Также этим поездом можно добраться до Херсона, Кривого Рога, Днепра и других городов.

Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
Показать еще новость
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
Зеленский сменил руководителей и страна получила 10 млрд убытков
Зеленский сменил руководителей и страна получила 10 млрд убытков
Сколько зарабатывают учителя: рейтинг окладов по странам и место Украины
Сколько зарабатывают учителя: рейтинг окладов по странам и место Украины
Страна вооружена: СБУ изъяла огнестрел, взрывчатку и боеприпасы
Страна вооружена: СБУ изъяла огнестрел, взрывчатку и боеприпасы
Коронавирус: страшная сила статистики и графиков
Коронавирус: страшная сила статистики и графиков
Мультимедиа
Смотреть еще
Политика / Фото / Криминал
Сегодня, 20:00
Смерть беларуса Бондаренко: Украина и Евросоюз осуждают насилие и требуют наказания для убийц
Смерть беларуса Бондаренко: Украина и Евросоюз осуждают насилие и требуют наказания для убийц
Эта древняя японская монархия: официально объявлен наследник престола
Эта древняя японская монархия: официально объявлен наследник престола
Выборы в США: пока лидирует Байден, на улицах беспорядки
Выборы в США: пока лидирует Байден, на улицах беспорядки
Референдум в Чили: отменили конституцию Пиночета и радуются
Референдум в Чили: отменили конституцию Пиночета и радуются
Контакт-центр для больных COVID-19 в Украине работает круглосуточно, звонки бесплатны
Контакт-центр для больных COVID-19 в Украине работает круглосуточно, звонки бесплатны
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще