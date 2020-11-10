МВФ как кредитор беспокоится и требует реальный бюджет Украины

Международный валютный фонд беспокоит состояние публичных финансов Украины, они требуют сбалансированный и реальный государственный бюджет. Если предусмотреть завышенный дефицит без источников покрытия - это ставит под угрозу финансовую состоятельность страны. Таким мнением поделился с УНН председатель комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.

"Что касается МВФ, то его как кредитора, безусловно, беспокоит состояние наших публичных финансов. Учитывая указанное, партнеры требуют сбалансированный и реальный бюджет. Реальный - здесь ключевое слово. Ведь, если мы предполагаем завышенный дефицит без реальных источников покрытия - это ставит под угрозу нашу финансовую состоятельность. Но согласитесь, сбалансированный и реальный бюджет без иллюзий - это в первую очередь в наших интересах", - сказал Гетманцев.

Он добавил, что к проекту бюджета огромное количество замечаний.

"Мы имеем вопросы и к расходной, и к доходной части бюджета. Однако, наибольшее беспокойство вызывает дефицит и государственный долг. Дефицит в размере 6% ВВП - огромный. Но еще больше вызывает беспокойство неопределенность с источниками его покрытия. Минфин рассчитывает привлечь 4/5 заимствований, общая сумма которых беспрецедентно большая - 700 млрд грн, на внутреннем рынке. Я не вижу такого потенциала, такой ликвидности на рынке. Итак, очевидно, дефицит подлежит корректировке в сторону уменьшения", - сказал Гетманцев.

По его словам, беспокойство вызывает и макропрогноз на следующий год в 4,6% роста экономики.

"Даже до второй волны мировых локдаунов этот прогноз был слишком оптимистичным (НБУ давал 4%). А сегодня, очевидно, его также надо корректировать в сторону понижения. Снижение макропрогноза по ВВП - это уменьшение доходной части бюджета, а значит и соответствующая корректировка расходной. Учитывая указанное, я не поддерживаю увеличение расходов на финансирование государственных органов (например, по постановлению ВР на 248 млн для ВР, на 15 млн грн, хотя и до этого расходы по сравнению с 2020 годом в проекте бюджета увеличивались), равно как и увеличение финансирования культуры и спорта в такой сложный для государства период", - добавил он.

Напомним, парламентарии приняли в первом чтении законопроекта о Государственном бюджете на 2021 год.