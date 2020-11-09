Пандемия COVID-19: ситуация в мире и в Украине на 10 ноября 2020 года

У Президента Украины Владимира Зеленского подтвердили коронавирусную болезнь COVID-19. Об этом он сам написал в Telegram-канале. Ермак тоже заболел. И министр финансов Марченко. В Украине с коронавирусом настоящая уже трагедия. Соотношение страшноватое: полмиллиона инфицированных на 40 миллионов граждан Украины и всего 50 миллионов на 7 миллиардов жителей Земли...

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"Нет в мире счастливчиков, для кого бы COVID19 не представлял угрозы. Несмотря на все карантинные мероприятия, я тоже получил + результат. У меня 37,5, а всем желаю 36,6! Впрочем, чувствую себя хорошо", - написал заболевший президент Украины.

Он пообещал изолироваться и продолжить работать.

"Большинство преодолевает COVID19. И я тоже это пройду. Все будет хорошо", - добавил Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский остро ответил тем, кто "обрадовался его болезни" коронавирусом. Глава государства назвал их "людьми с ампутированной совестью", а также заверил, что "зло возвращается обязательно и стократно". Об этом он написал в Telegram-канале.

"... вижу и то, что уже началось в соцсетях: реестровые "эксперты" от наших политических оппонентов радуются моей болезни. Это уже за гранью человечности. Что же, на мой взгляд, это люди с ампутированной совестью, и они доказывали это неоднократно. Мне ничего о них сказать. Кроме одного: зло возвращается обязательно и стократно", - написал Зеленский.

Он добавил, что коронавирус не может быть причиной для радости, даже когда болеют оппоненты.

В июне на коронавирусной болезнью переболела жена Президента, Елена Зеленская.

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У председателя Офиса Президента Андрея Ермака подтвердили коронавирусную болезнь COVID-19. Об этом он написал у себя в Facebook.

“К концу рабочего дня получил слишком „положительные“ новости: у меня положительный тест на коронавирус, но чувствую себя нормально. На этой неделе запланирована видеовстреча советников лидеров нормандского формата. Это один из важнейших моих приоритетов, поэтому времени болеть нет совсем. Хотя и буду на самоизоляции, но работать планирую в обычном режиме, не замедляя темп. Если переговоры на этой неделе не состоятся — точно не по моей вине”, — написал Ермак.

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Министр финансов Украины Сергей Марченко тоже подхватил COVID-19. Об этом сообщила народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук во время встречи с представителями "Авто Евро Сила", которая транслировалась на странице общественной организации в Facebook.

"Мы обратились к министру финансов. Выяснилось, что он заболел COVID-19 и сегодня на больничном", - сказала нардеп.

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Украина переходит на второй этап реагирования на распространение коронавирусной болезни - с понедельника все плановые операции и госпитализации в больницах запрещены. Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга.

"Только что закончились два селекторных совещания, одно - под руководством Президента Украины, ругое - заместителя руководителя Офиса Президента с областными государственными администрациями. По результатам этих селекторных совещаний принято решение - Украина переходит на второй этап реагирования на распространение коронавирусной болезни", - заявил главный санврач.

По его словам, Минздрав продолжает разворачивать и увеличивать количество коек в учреждениях здравоохранения, которые будут госпитализировать больных с коронавирусной болезнью.

"С понедельника все плановые операции, плановые госпитализации запрещены в наших больницах. Больницы принимают исключительно ургентных больных и исключительно больных с коронавирусной болезнью", - отметил Ляшко.

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В Украине локдаун будет очень трудно перенести малому и среднему бизнесу. Таким образом предлагается введение жесткого карантина выходного дня. О том, что он предполагает, во время брифинга сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

"Понимая, что у нас, кроме COVID-19, не очень хорошие дела с экономикой, мы понимаем, что полный локдаун будет очень трудно перенести малому и среднему бизнесу. Мы будем предлагать жесткий карантин выходного дня. Это означает, что в субботу и воскресенье - наше предложение - начиная с 00:00 часов субботы до 00:00 часов понедельника, чтобы в нашей стране работали исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции, ветеринарные аптеки. Все остальное, например, рестораны, кафе или другие заведения общественного питания, чтобы они работали исключительно на вынос", - рассказал Степанов.

По его словам, Минздрав будет рекомендовать, чтобы остальные магазины, ТРЦ в субботу и воскресенье были закрыты. "Это касается всех остальных развлекательных заведений, любых развлекательных событий... Чтобы они в субботу не происходили", - добавил он.

"В связи с чем мы это делаем... Нам очень важно разорвать эту цепь передачи болезни. Разумеется, если в субботу и воскресенье у нас ничего не работает, только продуктовые магазины, аптеки, АЗС, то количество контактов между людьми в эти два дня будет на минимальном уровне. Это будут исключительно контакты между своей семьей... Это нам позволит сбивать так называемую волну распространения коронавирусной болезни в эти два дня... Такое предложение от Минздрава связано с тем, что мы хотим максимально найти баланс, не останавливая полностью экономику", - пояснил Степанов.

Напомним, Степанов заявлял, что от 14-15 ноября в Украине начнут вводить карантин выходного дня из-за стремительного распространения коронавируса.

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В Украине 9 ноября зафиксировано уже 469 000 случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - более 8,6 тысячи, традиционное уменьшение на выходных.

Добавим, только предыдущие несколько дней Украина ставила антирекорды по приросту инфицированных коронавирусом - цифра превысила 10 тысяч в сутки.

Глава Минздрава Максим Степанов, комментируя темпы распространения коронавируса, отмечал, что ситуация быстро превращается из сложной в катастрофическую, и легко пройти вторую волну не удастся.

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В мире коронавирусом заразилось 50 320 038 человека, умерло - 1 255 961 человек.

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