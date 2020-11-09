Азербайджан побеждает: "Шуша - наш! Карабах - наш!" - радуется Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 8 ноября во время обращения к нации заявил о том, что вооруженные силы страны взяли под контроль город Шуша в Нагорном Карабахе, сообщает азербайджанское информагентство Report.

Шуша - стратегически важный город, он по сути является пригородом Степанакерта. Журналист Андрей Цаплиенко объясняет, что через Шушу проходит ключевая дорога Степанакерт-Шуша-Лачин, единственная на сегодня транспортная артерия, по которой армянская армия и военная техника попадали на территорию Нагорного Карабаха.

По словам Цаплиенко, со взятием Шуши полный контроль Азербайджана над Нагорным Карабахом - дело нескольких недель.

Полный список населенных пунктов Нагорного Карабаха, контроль над которыми уже установил Азербайджан, опубликован на сайте военного ведомства страны.

"Победоносная азербайджанская армия освободила город Шушу от оккупации. Шуша - наш! Карабах - наш! В этой связи, я от всего сердца поздравляю весь азербайджанский народ! От всего сердца поздравляю всех шушинцев!" - сказал Алиев.

При этом официальный Ереван опроверг переход Шуши под контроль Азербайжана. Представитель министерства обороны Армении заявил, что бои за город продолжаются.