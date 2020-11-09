"Поддержать"
Тренды:
Новости
Азербайджан побеждает: "Шуша - наш! Карабах - наш!" - радуется Алиев
Выборы в США: мир поздравляет Байдена, Путин пока молчит
Эта древняя японская монархия: официально объявлен наследник престола
Десятилетняя Вика умерла в свой день рождения: отравилась грибами
Битва за борщ: Клопотенко объявил победу Украины
Арабика и робуста: в чем разница и какими бывают кофейные зерна
Украинка Виктория Спартц "прорвалась" в конгресс США, опередив демократку Гейл
"Госрезерв" разворован, аудит подтвердил миллионные убытки
Масштабную операцию против торговцев детьми провел Европол
В МОН уточнили детали, связанные с дистанционным образованием
46-м президентом США назван Джозеф Байден - подсчёт голосов окончен
Кабинет министров Украины повысил зарплаты семейных врачей
Предприятия теплоэнергетики имеют право формировать порядок расчета тарифов на тепло
Глава Госгеокадастра Роман Лещенко: ми все равно отдадим землю ОТГ
Цифровая грамотность для всех: Минцифры запускает национальный тест "Цифрограм"
Все новости
Политика

Азербайджан побеждает: "Шуша - наш! Карабах - наш!" - радуется Алиев

18:00, 09 ноя 2020
0
Версия для печати

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 8 ноября во время обращения к нации заявил о том, что вооруженные силы страны взяли под контроль город Шуша в Нагорном Карабахе, сообщает азербайджанское информагентство Report.

Шуша - стратегически важный город, он по сути является пригородом Степанакерта. Журналист Андрей Цаплиенко объясняет, что через Шушу проходит ключевая дорога Степанакерт-Шуша-Лачин, единственная на сегодня транспортная артерия, по которой армянская армия и военная техника попадали на территорию Нагорного Карабаха.

По словам Цаплиенко, со взятием Шуши полный контроль Азербайджана над Нагорным Карабахом - дело нескольких недель.

Полный список населенных пунктов Нагорного Карабаха, контроль над которыми уже установил Азербайджан, опубликован на сайте военного ведомства страны.

"Победоносная азербайджанская армия освободила город Шушу от оккупации. Шуша - наш! Карабах - наш! В этой связи, я от всего сердца поздравляю весь азербайджанский народ! От всего сердца поздравляю всех шушинцев!" - сказал Алиев.

При этом официальный Ереван опроверг переход Шуши под контроль Азербайжана. Представитель министерства обороны Армении заявил, что бои за город продолжаются.

Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
Показать еще новость
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
Сколько зарабатывают учителя: рейтинг окладов по странам и место Украины
Сколько зарабатывают учителя: рейтинг окладов по странам и место Украины
Страна вооружена: СБУ изъяла огнестрел, взрывчатку и боеприпасы
Страна вооружена: СБУ изъяла огнестрел, взрывчатку и боеприпасы
Коронавирус: страшная сила статистики и графиков
Коронавирус: страшная сила статистики и графиков
Пандемия: главные новости утра 16 марта
Пандемия: главные новости утра 16 марта
Мультимедиа
Смотреть еще
Политика / Фото / Общество
Сегодня, 14:00
Эта древняя японская монархия: официально объявлен наследник престола
Эта древняя японская монархия: официально объявлен наследник престола
Выборы в США: пока лидирует Байден, на улицах беспорядки
Выборы в США: пока лидирует Байден, на улицах беспорядки
Референдум в Чили: отменили конституцию Пиночета и радуются
Референдум в Чили: отменили конституцию Пиночета и радуются
Контакт-центр для больных COVID-19 в Украине работает круглосуточно, звонки бесплатны
Контакт-центр для больных COVID-19 в Украине работает круглосуточно, звонки бесплатны
Сафари на Донбасс: у "слуг народа" на седьмой год войны открылись глаза?
Сафари на Донбасс: у "слуг народа" на седьмой год войны открылись глаза?
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще