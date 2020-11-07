Арабика и робуста: в чем разница и какими бывают кофейные зерна

Для каждого любителя кофе этот напиток свой собственный, ценимый по разным причинам. Одному плевать на вкус, на нотки аромата, кофе для него — стимулятор, топливо, позволяющее вытащить себя за шкирку из кровати и отправить по делам. Для другого кофе — это капучино или латте, нежные напитки, вызывающие ассоциации с шоколадом, за которыми легко забыть о суете и расслабиться. Ну, а третьему важны благородная горечь и кислинка, разбирать нюансы которых он может часами напролет.

Чтобы выбрать в магазине или хорошей кофейне тот кофе, который больше всего подходит вашему представлению о напитке, нужно разобраться, в чем разница между основными видами зерен.

Для начала, стоит отметить, что кофе делится по видам (всего два основных), и сортам.

Вид — это более общее понятие. В один вид входит множество сортов кофе. Зерна разного вида отличаются разительно (как, к примеру, кошки с собаками), в то время как разница между сортами — это уже детали вкуса и аромата (как у собак разных пород). Однако, как пекинес издалека похож на кошку, так и кофейным сортам ничто не мешает отличаться настолько, чтобы походить, при поверхностном знакомстве, на кофе другого вида.

Но в большинстве случаев, покупая кофейные зерна вида робуста, вы их с арабикой не спутаете. Уж больно бросается в глаза разница (да-да отличить зерна разных видов можно даже на глаз).

Робуста

Если перед вами маленькие, почти круглые зерна с прямой бороздкой посередине — скорее всего это робуста. Для плантаторов этот вид всем хорош — он неприхотлив, выживает в самых недружелюбных условиях, и ливень, и палящее солнце ему только впрок. Но производство робусты составляет всего 30% от объемов мирового рынка кофе. Почему? Дело в том, что вкусовые качества этого вида оставляют желать лучшего.

Для робусты характерна выраженная горчинка, соседствующая с «землистым» привкусом. Аромат и вкусовая гамма относительно плоские. Из-за этих особенностей сама робуста соло мало кому нравится (хотя любители, конечно же, найдутся). Но есть у нее два козыря, из-за которых она до сих пор держится на рынке — большое количество кофеина и низкая стоимость. В зернах этого вида в два, а то и в три раза больше кофеина, чем в зернах популярной арабики. Робусту добавляют к смесям, чтобы увеличить их крепость, делая кофе более «ударным». К тому же бледны с умеренным количеством робусты хорошо проявляют себя в капучино и латте, так как излишняя горечь частично нивелируется молоком.

Смеси с высоким процентом робусты — ваш выбор, если вам нужно:

подешевле;

покрепче (больше кофеина);

чтобы горчило пожестче, да побрутальнее.

Арабика

Большие, овальные зерна с извилистой бороздкой — это арабика. Гораздо менее живучий представитель кофейной флоры, но гораздо более распространенный и продаваемый. Любимый кофе умеренных гурманов (так как крайние гурманы начинают видеть прекрасное в робусте). Кофеина в нем меньше, энергетического пинка по утрам от арабики ждать не стоит (однако довольно крепкие сорта все же существуют). Горчат зерна, не в пример робусте, сдержаннее.

Фишка вида — в многоликой кислинке, которая может заиграть оттенками фруктов и ягод всевозможных видов и мастей (насколько у кофейного сомелье хватит воображения и залежей ассоциаций). Если слышите про богатство вкуса да про изысканность аромата — это либо маркетинговая замануха, либо восторги кофейного гика, испившего арабику.

Сортов арабики, в соответствии со всем вышеперечисленным, видимо-невидимо. На итоговый продукт влияют множество факторов: регион произрастания, метод обработки, высота над уровнем моря, степень обжарки.

Чистая, без примеси арабика — ваш выбор, если вы:

пьете кофе прежде всего ради вкуса и аромата;

пьете кофе без сахара и молока;

готовы доплачивать за вкусоароматические полутона, которые не почувствуешь, опрокидывая кружку поутру для бодрости.

Источник: Ридус



