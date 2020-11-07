Цифровая грамотность для всех: Минцифры запускает национальный тест "Цифрограм"

Министерство цифровой трансформации Украины запускает национальный тест на цифровую грамотность - "Цифрограм". Об этом сообщает пресс-служба правительства.

"Минцифры запускает "Цифрограм"- национальный тест на цифровую грамотность... Задача теста систематизирована по сферам знаний европейской рамки цифровых компетентностей для граждан DigComp 2.1., адаптированной украинскими экспертами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что тест запускают на онлайн-платформе “Дія.Цифрова освіта”.

В частности указано, что тестирование предполагает проверку базовых знаний и навыков по цифровой грамотности 6 сферах:

- Основы компьютерной грамотности;

- Информационная и медиаграмотность. Умение работать с данными;

- Создание цифрового контента;

- Коммуникация и взаимодействие в цифровом обществе;

- Безопасность в цифровой среде;

- Решение технических проблем. Обучение в течение жизни в цифровом обществе.

"Каждая из этих сфер знаний охватывает 5 компетенций. Цифрограм предлагает участникам тестирования ответить на 90 вопросов. Приблизительное время прохождения теста 30-40 минут", - указано в сообщении.

Сообщается, что по словам заместителя министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерии Ионан, целью национального теста на цифровую грамотность является проверить готовность украинских граждан к жизне и работе в условиях построения "государства в смартфоне".

"В прошлом году мы провели первое в Украине социологическое исследование цифровых навыков граждан. Оказалось, что 53% украинцев обладают цифровыми навыками на уровне ниже среднего. А в этом году впервые в Украине появилась возможность проверить знания и навыки цифровой грамотности по разным сферам знаний, указанными в Европейской рамке цифровых компетентностей для граждан. Это позволит в режиме реального времени проводить исследования цифровой грамотности в масштабах всей страны", - сказала Валерия Ионан.

Отмечается, что тест поможет выявить общий уровень цифровой грамотности, пробелы в цифровых навыках и сориентирует, какие именно компетенции следует усовершенствовать. Улучшить уровень цифровой грамотности по отдельным сферам можно на национальной онлайн-платформе “Дія.Цифрова освіта”, где размещены в бесплатном доступе 36 образовательных сериалов. После сдачи теста каждый получит электронный сертификат, удостоверяющий общий уровень цифровой грамотности, общее количество набранных баллов, а также количество баллов по каждой сфере компетенций.