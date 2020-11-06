Во Львове уничтожили мурал памяти Екатерины Гандзюк

Мурал на львовском заборе, нарисованный в память о погибшей херсонской активистке Екатерине Гадзюк, показался кому-то вопиющим нарушением гармонии благоустройства - его закрасили. Стена принадлежит академии МВД.

Во Львове уничтожили мурал, посвященный погибшей активистке Екатерине Гандзюк. Видео происходящего опубликовала активистка Мелания Подоляк в Facebook.

"Как вы могли!? Только вчера была годовщина, там еще свечи не остыли, там еще цветы лежали!", - говорится в подписи к видео.

В годовщину смерти Ганзюк, 4 ноября, к этому муралу во Львове со свечами памяти приходили люди.

"Скажите, вы дома у себя на заборе позволите делать такое? Это забор государственного учреждения, где должен быть соответственный цвет. Это благоустройство города", - сказал мужчина, уничтожавший мурал.

Мурал находился на стене забора на улице Замковой, где расположены Музей Шептицкого и корпус Львовского государственного университета внутренних дел.

Напомним, 31 июля 2018 года в Херсоне произошло нападение на Екатерину Гандзюк. Общественную активистку облили концентрированной серной кислотой. 4 ноября Гандзюк скончалась.

Ранее сообщалось, что Приморский райсуд Одессы приговорил экс-помощника бывшего нардепа Игоря Павловского к двум годам лишения свободы с испытательным сроком в один год. Павловского обвиняли в укрывательстве нападения на активистку Екатерину Гандзюк в июле 2018 года.

Также сообщалось, что ранее Павловский назвал заказчиков убийства Гандзюк. Ключевой свидетель по делу об убийстве херсонской активистки дал показания против Мангера и Левина.

Источник: Корреспондент