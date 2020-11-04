"Поддержать"
Тренды:
Новости
Право на проведение в 2023 году мужского ЧЕ по волейболу получила Украина
И снова пленки: судебные волки обсуждают назначение Тупицкого главой КС
Новый антирекорд за сутки: 9 524 инфицированных коронавирусом в Украине
Выборы в США: пока лидирует Байден, на улицах беспорядки
Жизнь на Землю залетела из космоса: в детройтском метеорите нашли чистую органику
Варшава: 29 тезисов о сотрудничестве с Украиной от института Памяти
Новых «Русланов» мы построить не можем - сообщил Олег Уруский
Референдум в Чили: отменили конституцию Пиночета и радуются
Засуха уничтожает урожай, сообщает Минэкономики Украины
Оккупация ОРДЛО: Матиос заявил, что Украине не с кем заключать мир
Университеты Афганистана и Украины собираются сотрудничать
Обещанного 40 лет ждать: 22 станции в метро на Троещину планируют очень тщательно
Справедливость есть: Итальянский суд оправдал нацгвардейца Маркива. Дополняется
Суд по MH17: обнародованы ранее неизвестные телефонные разговоры боевиков
Конституционный кризис. Уходите сами, предложили народные депутаты скандальным судьям КСУ
Все новости
Политика / Главные новости

Варшава: 29 тезисов о сотрудничестве с Украиной от института Памяти

14:00, 04 ноя 2020
67
Версия для печати

Институт национальной памяти Польши опубликовал документ из 29 пунктов по польско-украинского сотрудничества в контексте эксгумаций, захоронений и памяти жертв войн и геноцида, пишет УНН.

Помощь в достойном захоронении невинно убитых мужчин, женщин и детей должна объединить обе нации — заявил Институт национальной памяти. Позиция Института нацпамяти Польши относительно польско-украинского сотрудничества в контексте эксгумаций, захоронений и памяти жертв войн и геноцида, доступна со вторника на сайте Института.

“Институт национальной памяти — Комиссия по преследованию преступлений против польской нации всегда выступал за международное сотрудничество — также в области национальной памяти, — что поддерживается в духе партнерства, взаимоуважения и уважения к правде. Государства обязаны помнить о своих гражданах, невинно убитых во времена порабощения и о героях борьбы за свободу и независимость”, — читаем в первом пункте позиции.

Институт национальной памяти также напомнил, что в 20 веке и поляки, и украинцы были жертвами тоталитарных сил и преступления геноцида.

“Память о них также является универсальным вызовом для обеих стран. Это выражается стремлением обеспечить жертвам преступлений достойное захоронение и противодействие любой форме прославления военных структур и организаций, совершивших военные преступления, преступления против мира и преступления против человечества. Такое понимание уважения для жертв может и должно объединить обе страны в области добрососедского сотрудничества”, — добавлено далее.

По мнению Института национальной памяти, обе нации не должны разделять вызовы, связанные с усилиями по обеспечению достойных захоронений жертв геноцида.

“Обязанность проведения эксгумаций и помощи в переносе останков невинно убитых мужчин, женщин и детей из смертных ям в могилы, как выражение памяти и уважения к ним, также должно объединить обе нации. Однако интересам Украины, Польши и других народов отвечает абсолютное осуждение всех форм геноцида”, — отметил польский Институт нацпамяти.

Институт национальной памяти также подчеркнул, что Польша уважает украинские стремление сохранять память и места захоронений тех украинских воинов, участвовавших во взаимных украинско-польских и польско-украинских боях в 1918-1919 годах.

“Мы ожидаем подобное уважение к польским жертвам конфликтов тех лет — к их кладбищам и их права на достойное захоронение. Польша, как государство-победитель в этом конфликте, которое в межвоенный период своими границами охватывала спорные территории, никогда не считала допустимым, чтобы массовые преступления в отношении мирных жителей были способом окончательно решить вопрос об их принадлежности”, — подчеркнул Институт, а также отметил, что в последние годы польская сторона дала согласие на строительство ряда украинских мест памяти на своей территории.

Добавим, еще летом прошлого года польский президент Дуда заявил, что согласие Украины на проведение эксгумации жертв Волынской трагедии — важнейшее условие для налаживания польско-украинских отношений.

Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
Показать еще новость
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
Сколько зарабатывают учителя: рейтинг окладов по странам и место Украины
Сколько зарабатывают учителя: рейтинг окладов по странам и место Украины
Страна вооружена: СБУ изъяла огнестрел, взрывчатку и боеприпасы
Страна вооружена: СБУ изъяла огнестрел, взрывчатку и боеприпасы
Коронавирус: страшная сила статистики и графиков
Коронавирус: страшная сила статистики и графиков
Пандемия: главные новости утра 16 марта
Пандемия: главные новости утра 16 марта
Мультимедиа
Смотреть еще
Политика / Видео / Главные новости
Вчера, 18:00
Выборы в США: пока лидирует Байден, на улицах беспорядки
Выборы в США: пока лидирует Байден, на улицах беспорядки
Референдум в Чили: отменили конституцию Пиночета и радуются
Референдум в Чили: отменили конституцию Пиночета и радуются
Контакт-центр для больных COVID-19 в Украине работает круглосуточно, звонки бесплатны
Контакт-центр для больных COVID-19 в Украине работает круглосуточно, звонки бесплатны
Сафари на Донбасс: у "слуг народа" на седьмой год войны открылись глаза?
Сафари на Донбасс: у "слуг народа" на седьмой год войны открылись глаза?
Генетические ножницы и редактирование генома - за что дали Нобеля
Генетические ножницы и редактирование генома - за что дали Нобеля
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще