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Справедливость есть: Итальянский суд оправдал нацгвардейца Маркива. Дополняется

21:30, 03 ноя 2020
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Миланский апелляционный суд вынес оправдательный приговор по делу гражданина Украины, бывшего бойца Нацгвардии и участника АТО Виталия Маркива. Справедливость восторжествовала, заявила омбудсмен Людмила Денисова на своей странице в Facebook. Маркив полностью оправдан и возвращается с украинской делегацией на Родину.

Людмила Денісова знаходится у Мілані. Вона розповідає:
"Завершилася друга частина засідання міланського апеляційного суду. Під час дебатів прозвучали репліки адвоката держави Україна у цивільному позові Ніколо Бертоліні Клерічі. Він пояснив, що вирок робить "злочинцями проти людства" все українське військо. Для такого позову немає підстав, адже Італія не має юридичного права судити державу Україну за воєнні злочини, адже справа не має ознак злочину проти людства і він не вчинений на території Італії.

До слова був запрошений адвокат Віталія Марківа Донателла Рапетті, яка під час виступу зазначила, що можна використовувати лише матеріали справи, відкинути емоції і перейти до фактів. Необхідні наукові експертизи, а не приблизні факти.

Адвокат Рапетті звернула увагу суду на маніпуляції з боку адвоката цивільної сторони. Крім того, вона наголосила, що вирок у 24 роки позбавлення волі не може базуватися на припущеннях та здогадках. Не можна засуджувати людину на такий термін, якщо не було проведено належне слідство на місці злочину.

Слово було надано Віталію Марківу. Під час виступу він наголосив, що ні українська армія, ні Національна гвардія ніколи не стріляли в цивільних. Крім того, він попросив долучити до справи документи про те, що він за весь час ув’язнення не порушував правил перебування у місцях несвободи та завжди отримував найкращі характеристики від керівництва цих установ.

Він заявив, що не винен у скоєнні цього злочину та сподівається на справедливість.

Наразі судді та присяжні знаходяться у нарадчій кімнаті. Очікуємо оголошення рішення."

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