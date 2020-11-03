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Оккупация ОРДЛО: Матиос заявил, что Украине не с кем заключать мир

23:30, 03 ноя 2020
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Нет такого документа, ратифицированного в Украине, который говорит о мире, а следовательно Украина не имеет стороны, с которой заключать мир. Об этом в эфире телеканала Zik заявил адвокат, бывший главный военный прокурор Анатолий Матиос, передает УНН.

"Есть один вопрос, который никто не задает, и он остается за кадром. В чем он заключается: а с кем нам надо заключить ир? Кто вторая сторона заключения мира? Квазиреспубликы - нет, Российская Федерация - она не признана стороной конфликта, она якобы посредник или наблюдатель. Вопрос: что такое Минские договоренности? Их подписал Порошенко с лидерами "нормандской четверки". Он правильно подписал, неправильно - никто не знает", - сказал Матиос.

Он заявил, что поддерживает заявление вице-премьер-министра, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова о том, что Минск не является площадкой, на которой может быть достигнут мир.

"Потому что нет такого документа, ратифицированноого в Украине, который говорит о мире - первое. И второе - в нас нет стороны, с кем заключать мир... Минска нет. COVID и стуация, когда как последний подпевала, наше государство выступило с партнерами, осуждая осуждая площадки, или правительство, или власть Лукашенко, не думая о последствиях, лишило даже физического площадки", - добавил бывший военный прокурор.

Напомним, ранее в "Слуге народа" заявили, что Минск исчерпал себя как площадка для переговоров по Донбассу.

* * *

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выступил против пересмотра минских договоренностей и нормандского формата для урегулирования ситуации на Донбассе. По его словам, написание новых договоренностей является очень рискованным и неэффективным способом решения проблемы. Об этом Кулеба заявил в интервью "Интерфакс-Украина".

"Если мы будем подходить к действующим минским договоренностям, как к чему-то высеченному в камне, тогда ничего никуда не взлетит, потому что реальность меняется. Нужно искать решения внутри имеющихся договоренностей", - заявил он.

По словам министра, на данный момент страны нормандского формата не готовы менять Минск-2 на принципиально новый Минск-3, а "без этого мы должны быть сосредоточены на выполнении Минска-2".

При этом Кулеба добавил, что сейчас нет целесообразности менять нормандский формат переговоров, но это не значит, что Украина не привлекает других игроков в этот процесс, в том числе Европейский союз и Соединенные Штаты.

"Я не вижу сейчас целесообразности изменять нормандский формат, так как он функционирует. Трудно, он никогда не функционировал легко и бодро, но он есть, и в этом круге нужно договариваться. Но это не значит, что мы не привлекаем других игроков для того, чтобы способствовать этим договоренностям", - отметил министр.

Напомним, ранее вице-премьер-министр, министр реинтеграции Алексей Резников сообщил, что Украина будет просить Германию и Францию ??поддержать пересмотр минских договоренностей. При этом министр хочет оставить "Минск" для решения экономических и гуманитарных вопросов.

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