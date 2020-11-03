"Поддержать"
Тренды:
Новости
Оккупация ОРДЛО: Матиос заявил, что Украине не с кем заключать мир
Университеты Афганистана и Украины собираются сотрудничать
Обещанного 40 лет ждать: 22 станции в метро на Троещину планируют очень тщательно
Справедливость есть: Итальянский суд оправдал нацгвардейца Маркива. Дополняется
Суд по MH17: обнародованы ранее неизвестные телефонные разговоры боевиков
Конституционный кризис. Уходите сами, предложили народные депутаты скандальным судьям КСУ
Контакт-центр для больных COVID-19 в Украине работает круглосуточно, звонки бесплатны
Министр обороны решил, что реформа ВСУ уже состоялась и... отменил приказ №141
"Мова" или "язык": как президенты Украины привели нас к нынешним решениям КСУ
"Первый" Джеймс Бонд покинул этот мир - умер легендарный актёр Шон Коннери
"Заробитчане" должны платить налоги в Украине, считают налоговики
Это что - небольшой конституционный кризис или полноценный госпереворот?
Теракты во Франции: противостояние с мусульманами обостряется, Франция готовится защищаться
Режим чрезвычайной ситуации в Украине из-за COVID-19 продлен до конца года
Кофе против цикория. Что полезнее?
Все новости
Общество / Образование

Университеты Афганистана и Украины собираются сотрудничать

23:00, 03 ноя 2020
47
Версия для печати

Заместитель министра образования и науки Украины Артур Селецкий встретился с чрезвычайным и полномочным послом Исламской Республики Афганистан в Украине Вали Монаваром и обсудили возможности содействия развитию прямого сотрудничества между университетами стран. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

"29 октября 2020 года состоялась встреча с участием заместителя министра образования и науки Украины Артура Селецкого с чрезвычайным и полномочным послом Исламской Республики Афганистан в Украине Вали Монаваром. Участники мероприятия обсудили возможности содействия развитию прямого сотрудничества между университетами стран, обмен студентами и преподавателями, особенности внедрения дистанционного обучения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также заместитель министра выразил уверенность господину послу в продолжении эффективного диалога по активизации сотрудничества между Украиной и Афганистаном в сфере образования. По результатам встречи достигнута договоренность о заключении соответствующего меморандума.

Напомним, Министерство образования и науки прорабатывает вопрос создания электронной платформы для студентов-иностранцев.

Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
Показать еще новость
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
Сколько зарабатывают учителя: рейтинг окладов по странам и место Украины
Сколько зарабатывают учителя: рейтинг окладов по странам и место Украины
Страна вооружена: СБУ изъяла огнестрел, взрывчатку и боеприпасы
Страна вооружена: СБУ изъяла огнестрел, взрывчатку и боеприпасы
Коронавирус: страшная сила статистики и графиков
Коронавирус: страшная сила статистики и графиков
Пандемия: главные новости утра 16 марта
Пандемия: главные новости утра 16 марта
Мультимедиа
Смотреть еще
Видео / Главные новости
Вчера, 16:00
Контакт-центр для больных COVID-19 в Украине работает круглосуточно, звонки бесплатны
Контакт-центр для больных COVID-19 в Украине работает круглосуточно, звонки бесплатны
Сафари на Донбасс: у "слуг народа" на седьмой год войны открылись глаза?
Сафари на Донбасс: у "слуг народа" на седьмой год войны открылись глаза?
Генетические ножницы и редактирование генома - за что дали Нобеля
Генетические ножницы и редактирование генома - за что дали Нобеля
Украина - космическая держава: ракета "Антарес" вывела в космос корабль с грузом для МКС
Украина - космическая держава: ракета "Антарес" вывела в космос корабль с грузом для МКС
Хотите услышать волшебные песни Вселенной - познакомьтесь с сонификацией
Хотите услышать волшебные песни Вселенной - познакомьтесь с сонификацией
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще