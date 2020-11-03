Университеты Афганистана и Украины собираются сотрудничать

Заместитель министра образования и науки Украины Артур Селецкий встретился с чрезвычайным и полномочным послом Исламской Республики Афганистан в Украине Вали Монаваром и обсудили возможности содействия развитию прямого сотрудничества между университетами стран. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

"29 октября 2020 года состоялась встреча с участием заместителя министра образования и науки Украины Артура Селецкого с чрезвычайным и полномочным послом Исламской Республики Афганистан в Украине Вали Монаваром. Участники мероприятия обсудили возможности содействия развитию прямого сотрудничества между университетами стран, обмен студентами и преподавателями, особенности внедрения дистанционного обучения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также заместитель министра выразил уверенность господину послу в продолжении эффективного диалога по активизации сотрудничества между Украиной и Афганистаном в сфере образования. По результатам встречи достигнута договоренность о заключении соответствующего меморандума.

Напомним, Министерство образования и науки прорабатывает вопрос создания электронной платформы для студентов-иностранцев.