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Контакт-центр для больных COVID-19 в Украине работает круглосуточно, звонки бесплатны
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Контакт-центр для больных COVID-19 в Украине работает круглосуточно, звонки бесплатны

16:00, 03 ноя 2020
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В понедельник, 2 ноября, в Украине начал работу контакт-центр Министерства здравоохранения по противодействию коронавирусу (COVID-19). Как заявил на брифинге глава Минздрава Максим Степанов, по телефону 0-800-60-20-19 можно получить информацию, если пациент не может связаться со своим семейным врачом или получить направление на анализы (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы), сообщает Обозреватель.

По его словам, контакт-центр будет работать круглосуточно, звонки будут обрабатывать 150 операторов.

"Алгоритм действия следующий: если оператору необходимо уточнить информацию, а вы понимаете, что такого будет очень много, например, вы позвонили из какого-то небольшого города в Хмельницкой области, и вас беспокоит вопрос, что вы не можете дозвониться своему семейному врачу. Или вы не можете получить направление на сдачу анализов, или компьютерную томографию. Или у вас возникли вопросы по ПЦР-тестированию", – пояснил министр.

Чтобы выяснить вопрос и предоставить исчерпывающий ответ, оператору нужно будет связаться с соответствующим городом, с соответствующим семейным врачом, и затем предоставить эту информацию.

Все это будет регистрироваться в CRM-системе, которая автоматически отправлять вопросы на рассмотрение в регионы.

"Затем, после получения ответа, оператор обязательно вам должен перезвонить", – добавил Степанов.

* * *

Ситуация с пандемией коронавируса превращается из сложной в катастрофическую, легко пройти вторую волну невозможно. Об этом заявил во время выступления в парламенте министр здравоохранения Максим Степанов.

"Я хочу донести реальное положение дел. Ситуация быстро превращается из сложной в катастрофическую. Эпидемия развивается ураганными темпами по всему миру. Нам необходимо подготовиться к неизбежному, легко пройти вторую волну невозможно. Поэтому наши усилия направлены на то, чтобы пережить эти испытания с минимальными затратами", - сказал Степанов. 

Напомним, в Украине на 8:30 3 ноября зафиксировано уже 411 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - новый антирекорд в почти 9 тысяч.

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