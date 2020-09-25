Под Харьковом разбился АН-26 ВСУ с курсантами, есть погибшие. Дополняется

В 21.00 в пятницу, 25 сентября, из ГСЧС поступила информация, что в Чугуеве Харьковской области, за 2 км от военного аэропорта, произошла авиакатастрофа – упал и загорелся самолет АН-26 ВСУ.

Согласно официальным источникам, на борту были курсанты Харьковского университета Воздушных Сил, которые осуществляли учебный полет.

По информации диспетчера аэродрома на борту находилось 27 человек. Найдены тела 25 погибших, 1 человек умер в больнице, 1 - пострадал, но его жизнь вне опасности.

В Гражданском воздушном патруле Харьковской области отметили, что самолет разбился при посадке.

Версии:

неисправность самолета;

ошибка навигаторов;

ошибка пилотов.

"Разбился военный транспортный самолёт Ан-26. Он заходил на посадку и просто "вошел" в землю. Никто из него не катапультировался", – пишет портал "052.ua".

Добавим, что самолет упал около 20:45, а состоянием на 21:50 спасателям удалось потушить пылающий самолет.

26.09.

На месте происшествия побывал Президент, пообещал помощь пострадавшим семьям, приостановил полеты аналогичных самолетов до выяснения причин катастрофы, объявил 26-е днем траура в харьковской области.

Следствие продолжается.

Найдены "черные ящики".











