"Заробитчане" должны платить налоги в Украине, считают налоговики

В Украине есть несколько резервов, из которых можно извлечь дополнительные налоговые поступления. Среди них 12 млрд долларов, которые пересылают в Украину работающие за границей "заробитчане". Государственная налговая служба хочет заставить заробитчан декларировать все заработанные деньги и платить с них налоги в Украине.

Об этом рассказал глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко.

"12 млрд долларов, которые поступают в Украину от тех людей, которые уехали, к сожалению, работать за границу. Эти 12 млрд поступают в Украину, из них 11 млрд, но гривен, то есть в 30 раз меньше, - задекларированы. Там 100% должны все подать декларацию", - заявил он.

Напомним, что в августе заробитчане прислали в Украину меньше денег, чем в июле.