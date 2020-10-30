"Поддержать"
Тренды:
Новости
"Заробитчане" должны платить налоги в Украине, считают налоговики
Это что - небольшой конституционный кризис или полноценный госпереворот?
Теракты во Франции: противостояние с мусульманами обостряется, Франция готовится защищаться
Режим чрезвычайной ситуации в Украине из-за COVID-19 продлен до конца года
Кофе против цикория. Что полезнее?
Дело Гандзюк: Павловский получил условно, а Мангеру грозит 12 лет
ВНО по украинскому языку и литературе: общественность требует возвратить
Россия укрепляет незаконные вооруженные формирования ОРДЛО: завозит новые танки
В Славянске суд закрыл дело о надписях на билбордах против Штепы
Norfin Element Gray - зимний костюм для активного отдыха PR
Трагедия в Египте: украинцы нарушили правила и пострадали от нападения акулы
Вмешательство Будапешта во внутренние дела Украины неприемлемо, считает МИД
Украина и Турция: дружить будем, но Крым... предмет извечного спора
Сколько мы будем зарабатывать: как изменяется система оплаты труда
35 гривен компенсации за смерть от Зайцевой, Дронов не платит вообще
Все новости
Бизнес / Финансы

"Заробитчане" должны платить налоги в Украине, считают налоговики

10:00, 30 окт 2020
78
Версия для печати

В Украине есть несколько резервов, из которых можно извлечь дополнительные налоговые поступления. Среди них 12 млрд долларов, которые пересылают в Украину работающие за границей "заробитчане". Государственная налговая служба хочет заставить заробитчан декларировать все заработанные деньги и платить с них налоги в Украине.

Об этом рассказал глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко.

"12 млрд долларов, которые поступают в Украину от тех людей, которые уехали, к сожалению, работать за границу. Эти 12 млрд поступают в Украину, из них 11 млрд, но гривен, то есть в 30 раз меньше, - задекларированы. Там 100% должны все подать декларацию", - заявил он.

Напомним, что в августе заробитчане прислали в Украину меньше денег, чем в июле.

Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
Показать еще новость
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
Сколько зарабатывают учителя: рейтинг окладов по странам и место Украины
Сколько зарабатывают учителя: рейтинг окладов по странам и место Украины
Страна вооружена: СБУ изъяла огнестрел, взрывчатку и боеприпасы
Страна вооружена: СБУ изъяла огнестрел, взрывчатку и боеприпасы
Коронавирус: страшная сила статистики и графиков
Коронавирус: страшная сила статистики и графиков
Пандемия: главные новости утра 16 марта
Пандемия: главные новости утра 16 марта
Мультимедиа
Смотреть еще
Политика / Видео
22-10-2020, 22:30
Сафари на Донбасс: у "слуг народа" на седьмой год войны открылись глаза?
Сафари на Донбасс: у "слуг народа" на седьмой год войны открылись глаза?
Генетические ножницы и редактирование генома - за что дали Нобеля
Генетические ножницы и редактирование генома - за что дали Нобеля
Украина - космическая держава: ракета "Антарес" вывела в космос корабль с грузом для МКС
Украина - космическая держава: ракета "Антарес" вывела в космос корабль с грузом для МКС
Хотите услышать волшебные песни Вселенной - познакомьтесь с сонификацией
Хотите услышать волшебные песни Вселенной - познакомьтесь с сонификацией
Украинский Оскаровский комитет выбрал фильм-претендент на "Оскар": это - "Атлантида"
Украинский Оскаровский комитет выбрал фильм-претендент на "Оскар": это - "Атлантида"
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще