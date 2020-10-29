Теракты во Франции: противостояние с мусульманами обостряется, Франция готовится защищаться

Новый теракт потряс не только Францию, но и весь мир. Исламист с ножом напал на людей у базилики Нотр-Дам в Ницце, три человека погибли.

Между тем, в Авиньоне поймали еще одного террориста, который хотел убить полицейского. Макрон объявил мобилизацию: в армию призвано до 7 тысяч солдат. Также в городе Джидда в Саудовской Аравии террорист с ножом напал на охранника консульства Франции. Нападавшего арестовали.

Обстоятельства теракта в Ницце таковы.

В Ницце вооружённый исламист ворвался в церковь во время службы и вонзил нож в горло 70-летнему пенсионеру, а женщину обезглавил. Еще одного человека он догнал на выходе из собора и тоже убил. А затем ранил еще двоих. Нападавший несколько раз выкрикнул «Аллах акбар». Террорист был задержан полицией, он получил ранение, сейчас находится в больнице.

В Авиньоне человек с ножом напал на полицейского, нападающего застрелили. Мэр города назвал это проявлением «исламского фашизма».

Вот несколько комментариев читателей с форума газеты «Паризьен» (Le Parisien) под статьей о нападении:

«Когда это все прекратится»?

«Происхождение подозреваемого?»

«Ату Эрдогана!»

«Толерантности конец. Чаша переполнилась. Пора эту тему закрыть и выкинуть ключ».

«Пора отправить домой всех тех, кто не уважает нашу демократию, нашу свободу слова, нашу республику»

«Проснись, Франция»!

«Немедленно закрыть и ликвидировать все мечети, спортивные клубы, ассоциации, имеющие отношение к исламу. Немедленно выслать всех беженцев, принадлежащих к какой-либо мусульманской конфессии, откуда бы они к нам ни приехали. Все это быстро, без пустого бла-бла-бла».

«После революции 1789 года во Франции стало обычным презирать католицизм. Сегодня Франция пожинает плоды того, что посеяла».

«Политика «зажжем поминальные свечи» не работает. Кто из политиков найдет мужество противостоять этому внутреннему врагу с помощью мер, адекватных ситуации»?

«Charlie Hebdo должен продолжать публиковать карикатуры на пророка ислама и на Эрдогана. Франция выиграет войну против радикального ислама».

Тема карикатур Charlie Hebdo вновь стала актуальной после убийства во Франции учителя истории Самюэля Пати 16 октября. Преподаватель был обезглавлен террористом в коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем около школы, в которой вел занятия. Ранее Самюэль Пати на уроках, посвященных свободе слова, демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда.

Во время национальной церемонии прощания с учителем президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция продолжит защищать свободу слова и не откажется от карикатур. Заявление французского президента вызвало негативную реакцию в исламском мире. В частности, в Иране появились уничижительные карикатуры на Макрона.

Газета Nice Matin сообщает, что нападавшего на церковь в Ницце зовут Брахим А., он гражданин Туниса, ему 21 год (по другим данным — 25). Ранее в поле зрения правоохранительных органов он не попадал.

По словам мэра Ниццы, нападавший продолжал повторять «Аллах Акбар» после задержания. Газета отмечает, что он действовал в одиночку.

А тем временем, в Москве мусульмане вышли к французскому посольству протестовать против Charlie Hebdo и скандируют «Аллах Акбар»! На вопросы журналистов некоторые ответили, что предполагают, что и другие "приверженцы ислама могут себя не сдержать".

Полиция находится по периметру, пикетирующих никто не задерживает, как это обычно бывает в Москве.

Совет мусульман Франции осудил атаку в Ницце. В заявлении совета — организации, которая представляет интересы исламской общины страны перед правительством — говорится, что он «решительно осуждает террористический акт». В знак солидарности с близкими погибших совет призвал всех мусульман Франции отказаться от публичного празднования Мавлида — дня рождения пророка Мухаммеда, который в 2020 году отмечается 29 октября.

InfoKava по материалам СМИ