Украина и Турция: дружить будем, но Крым... предмет извечного спора

Президент Украины Владимир Зеленсий во время недавнего визита в Турцию подписал с Президентом Турецкой Республики Реджепом Эрдоганом ряд двусторонних документов о дружбе и сотрудничестве в разных областях, включая военную, сообщает Офис Президента. Однако вдруг выяснилось, что вопрос Крыма является спорным. Турция не считает, что полуостров принадлежит России. Турция не считает также, что Крым принадлежит Украине. Турция хочет вернуть его себе, как законное владение, отнятое Россией в 1783 году.

Министр обороны Украины Андрей Таран и председатель Государственного агентства по вопросам оборонной промышленности Турецкой Республики Исмаил Демир подписали Меморандум о намерениях между Министерством обороны Украины и Государственным агентством по вопросам оборонной промышленности Турецкой Республики о проектах в области оборонно-промышленных проектов. Меморандум отмечает стремление Украины и Турции развивать свои оборонно-промышленные программы и укреплять оборонительные способности, а также установить взаимовыгодное долгосрочное сотрудничество на основе взаимоуважения и учета интересов друг друга. В документе определяются намерения сторон начать и имплементировать совместные проекты по строительству боевых кораблей, БПЛА и всех видов турбинных двигателей, отметили в Офисе.

Также министр обороны Украины Андрей Таран и министр национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акар подписали Рамочную военное соглашение между Кабинетом Министров Украины и правительством Турецкой Республики. Соглашение заключается с целью создания правовых основ для расширения и углубления действующего украинско-турецкого сотрудничества в сфере обороны, а также определяет порядок такого сотрудничества. Документ, в частности, определяет направления сотрудничества, принципы сотрудничества, режим безопасности классифицированной информации, порядок обмена разведывательной информацией, правовое регулирование деятельности специалистов, командированных каждой из сторон, возмещения возможных убытков, порядок разрешения споров и т.д., говорится в сообщении.

По данным Офиса, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко и министр национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акар подписали Протокол Двенадцатого заседания Межправительственной украинского-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Протокол фиксирует достигнутые правительственными экспертами договоренности, планы и задачи в сферах торговли, инвестиций, энергетики, транспорта и инфраструктуры, а также в сфере таможенной политики.

"Мы имеем общую точку зрения и о дальнейшем сотрудничестве в сфере безопасности и обороны, в частности безопасности на Черном море и реализации евроатлантического курса Украины", - сказал Президент Украины после подписания двусторонних документов.

Глава государства подчеркнул, что подписание Рамочного военного соглашения между правительствами Украины и Турции и Меморандума между министерствами обороны двух стран открывает новые возможности для военного и военно-технического сотрудничества.

"Именно сотрудничество в сфере оборонной промышленности является определяющей для развития нашего стратегического партнерства, и я очень рад, что сегодня мы сделали его еще более прочным", - сказал Владимир Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский также заявил, что Украина заинтересована в совместном производстве беспилотников с Турцией.

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«Турция рассматривает Украину как ключевую страну в плане обеспечения стабильность и безопасности нашего региона. Поэтому мы всегда поддерживали и будем поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины» - провозгласил Эрдоган на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским.

Однако, несмотря на уверения турецкого президента в поддержке территориальной целостности Украины и неприятии аннексии Крыма, в самой Турции, а особенно среди националистов и правящих элит, распространено особое мнение относительно судьбы полуострова. Примечательная статья об отношениях с Россией появилась на провластном турецком новостном портале Haberler. Одна цитата из нее широко разошлась по украинским и российским СМИ как авторский текст с этого сайта: "Эрдоган точно не считает Крым российским. Но одновременно он совсем не считает его и украинским. В глазах Эрдогана Крым - это территория, которая была несправедливо отобрана Россией в 1783 году у Османской империи и должна быть возвращена наследнице этой империи - современной Турции".

На самом деле издание цитирует отрывок из статьи "Московского комсомольца", автор которой излагает свое мнение о стратегии Турции на постсоветском пространстве. "Действия Турции, предпринятые на территории бывшего Советского Союза, без оглядки на Россию, вызвали беспокойство в российской прессе", - комментирует Haberler.

Как рассказал независимый турецкий политолог Мустафа Карачай, сам факт того, что близкий к Эрдогану сайт цитирует подобное, означает одобрение этого тренда властями.

"Такая постановка вопроса удачно вписывается в претензии Анкары по восстановлению влияния на территории всей бывшей Османской империи, что помогает властям сохранять и наращивать электорат. Однако пока это все лишь на уровне закулисья, к открытому конфликту с Россией или Украиной Турция не готова. Но в перспективе крымская карта еще может разыгрываться, в зависимости от отношений с Россией", - говорит Карачай.

"Многие турки действительно считают Крым турецкой землей, а все заявления Эрдогана - это чистый популизм. Сегодня он говорит одно, завтра - другое, - рассказал живущий в Украине турецкий оппозиционный журналист Юнус Эрдогду. - На самом деле у властей есть стратегия по Крыму, но она не разглашается. Эрдоган, конечно, хотел бы вернуть Крым, как и турки-националисты, с которыми он заигрывает. А пока же президент пытается лавировать между Украиной и Россией, отстаивая собственные интересы в регионе..."

По словам Эрдогду, крымская тема сейчас разгоняется турецкими националистами, которые призывают вернуть Крым. В их среде обсуждаются идеи так называемого туранизма, политического движения за объединение тюркских народов.

"Мы будем работать, пока работает наше сознание и пока мы остаемся достаточно сильными, чтобы спасти уральские племена и Крым", - цитирует пользователь под ником Asparuh статью одного из националистов на сайте по обсуждению книг 1000 kitap.

От редакции:

В общем, русско-турецкие войны еще не получили своего завершения. Обе постимперии, и Россия, и Турция, продолжают выяснять, кто хозяин в Циркумпонтийской зоне, чей Крым, чей Стамбул-Царьград (на который в свое время всерьез претендовала Россия) и чьи проливы в Средиземноморье. Украина в этих притязаниях, с точки зрения политических игроков, к сожалению, разменная монета. Турция пока старается не ссориться. Россия более откровенна в своих аппетитах. И это, вероятно, потому что, несмотря на общий счет в длительном противостоянии как бы в пользу России, Турция (теперь еще и при поддержке НАТО) все же прочно "сидит" на проливах, ограничивая соперницу в желании контролировать процессы и события вокруг Черного моря, а также - в возможностях выхода в Средиземное.

Такая незавершенность чревата рецидивами. Последние открытые столкновения были 100 лет назад, в ходе Первой мировой войны, и закончились Брестским миром в 1918 году. С тех пор напряжение, похоже, нарастает снова.