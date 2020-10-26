Местные выборы в Украине завершены: предварительные результаты и уроки

Это были самые необычные выборы в местные советы за все годы независимости нашей страны. Впервые - в условиях пандемии и карантина. Явка - самая низкая. Странностей - самое большое количество, чего стоят только вопросики от президента. Но в целом - без особых нарушений. Мировое сообщество признало, что выборы состоялись и были вполне демократическими.

Самое главное: на выборы пришло по предварительным подсчетам от 32 до 37 процентов всех избирателей Украины, которых, в целом, по данным ЦВК - 28 миллионов. То есть, на выборы пришли едва 10 миллионов человек. Проигнорировали? Устали? Испугались коронавируса? Или все вместе? Скорее всего - последнее. Все вместе. Общее разочарование и эпидемия сделали свое черное дело. Хотя считать такой результат проигрышем не стоит, потому что в мировой практике такая явка не редкость и всегда в таком случае выборы признают состоявшимися.

Социологические исследования, кто и почему голосовал - не голосовал, еще впереди.

Коротко по партийным рейтингам. Они странные. Но - предсказуемые, потому что все эти тенденции просматривались задолго до выборов.

"Слуги" чуть ли не осознанно уступили свое лидерство всем подряд, а теперь мучительно размышляют - с кем бы вступить в брачно-электоральный союз. Почему проиграли - не секрет. Народ в них разочаровался. потому что "слуги" оказались вовсе не слугами. Они продемонстрировали тотальный непрофессионализм в вопросах управления, неприятный политический выпендреж (актеры же, юмористы и приколисты!), жадность, эгоизм, беспринципность и просто наплевательское отношение к нуждам народа. Того, что сам Зеленский "не берет" (или пока никто не поймал за руку) - мало. Нужно, чтобы все "слуги" были бы более честными, порядочными и способными реально справляться с массой проблем, захлестнувших страну. А этого нет.

ОПЗЖ показали весьма неплохие результаты в восточных и южных регионах страны, однако не настолько хорошие, чтобы говорить о том, что взяли власть на местах в свои руки. Чем вызван их стабильный результат? Тем, что в стране хватает пророссийских граждан, которые хотят отказаться и от евровыбора, и от НАТО, и от национальных ценностей в пользу дружбы с Россией. Этих граждан раздражают разговоры об оккупации, о войне, о необходимости победы и о том, что Украина - это Украина. Они уверены, что возврат в российские объятия принесет им мир, покой, достаток и стабильность. Вернее - не так. В российские объятия хотят лидеры этой политсилы, потому что их бизнес-интересы завязаны на российские рынки, там их прибыли, их стабильность и их возможность сохранить позиции во власти. И у них есть деньги на то, чтобы настойчиво убеждать в этом избирателей восточных и южных роегионов, которые традиционно ностальгируют по "добрым старым советским" временам. И легковерные избиратели на эти уговоры ведутся. И не хотят видеть, что в самой России давно уже не мир, не достаток и не стабильность, а глубокий и политический, и экономический кризис. Эти люди живут призрачным прошлым и не хотят строить реальное будущее.

Европейская солидерность неожиданно для своих злопыхателей не только не ушла с политической арены, но заняла уверенное третье место, вошла практически во все местные советы, взяв от 6 до 35 процентов в разных регионах. Не будем сейчас разбираться, почему. Это тема для отдельного разговора. Главное - этот результат очень сильно напрягает как "слуг", так и ОПЗЖ. И Шария вместе с ними. Потому что этот результат ЕС - для них реальная опасность. Можно спокойно ванговать, что поток грязи на ЕС не только не уменьшится, а еще увеличится после выборов. Потому что это реальная борьба не на жизнь, а на смерть.

Партия Шария прорвалась в областные советы в Харькове и в Одессе, чем достаточно неприятно удивила всех, потому что в обществе есть понимание, что такие популистские, "ютюбно-виртуальные" псевдо-политические силы ничего хорошего не сулят.

Остальные, старые и новые, политические силы никого особенно ничем и не удивили.

Но есть и другие интересные уроки, которые одновременно и показательны, и суровы.

Один из них - влияние на выборы процессов децентрализации.

На первый взгляд, это влияние не просматривается. Но если присмотреться внимательнее, вдруг замечаешь, что чаще всего лидерами на должности руководителей населенных пунктов являются действующие мэры. И причина такого положения вещей как раз в позитивных результатах децентрализации: у городов/громад реально выросли доходы, и их руководители сумели реально и часто вполне существенно улучшить жизнь на местах. И это дало им и рейтинг, и уважение по типу "он хоть что-то для нас уже сделал". Конкуренты же пока еще ничем себя не проявили, и потому народ голосует за понятных "синиц" против "журавлей в небе". Это вдруг сработало даже с Кличко в Киеве. Хотя, у Кличко есть и другие преимущества, о которых - позже.

Как вывод - очень зря "Слуги" спешат свернуть именно эту реформу: она работает. Тем более, что у "слуг" таки не вышло забрать власть на местах в свои руки. Похоже, они собираются делать это другими, куда менее демократическими методами.

В общем - выборы состоялись. Они подтвердили наметившиеся тенденции. Порошенко в этих тенденциях вдруг увидел не раскол, а сглаживание противоречий между отдельными электоральными группами украинских граждан. Выходит, что для Украины в целом эти выборы все же скорее позитивны, а вот для правящей партии, - возможно, даже трагичны. И это очень скоро станет очевидным.

Продолжаем наблюдать и... конечно, принимать участие в развитии нашей страны. Потому что: кому же нужны сторонние наблюдатели?

Ирина Шевченко, Изюм