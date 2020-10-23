Что белорусы на самом деле думают о протестах и политическом кризисе

По данным исследователя британского королевского института международных отношений Chatham House Рыгора Астапени, Светлана Тихановская набрала на выборах 52,2% голосов, у Лукашенко 20,6%, ещё 13.7% не захотело отвечать на этот вопрос. Только 10,5% опрошенных полностью уверены, что выборы не были сфальсифицированы.

В целом белорусское общество поделено на три группы: протестующие (43,3%), наблюдатели — поддерживающие протест, но желающие оставаться в стороне (33,6%) и те, кто против протеста (23,1%).

Более 70% жителей Беларуси полагают, что зверства ОМОНа с 9 по 11 августа были, мягко говоря, неадекватными. Остановка насилия и проведение честного расследования фактов насилия ОМОНа – это белорусский национальный консенсус. Даже половина тех, кто против протестов, считает это необходимым.

Что касается Координационного совета, отношение к нему совпадает с разделом общества. Те, кто поддерживает протест, поддерживают КС и наоборот. Наблюдатели же не понимают роль и действия КС.

Также важной частью исследования стало то, что белорусы не хотят выбирать между Западом и Россией. 41,6% опрошенных думает, что Беларусь должна быть в союзе с ЕС и Россией одновременно, а 23,2% считает, что нам никакие союзы вообще не нужны.

На счёт национальной символики мнения тоже расходятся: 38,2% белорусов за бело-красно-белый флаг, 42,2% за красно-зелёный, а 19,6% - не определились. За время протестов сильно выросла популярность национального бело-красно-белого флага.

Полный текст исследования доступен по ссылке (на английском).