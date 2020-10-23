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Политика / Бизнес

Свободная экономическая зона: а почему не в Буковине?

12:00, 23 окт 2020
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Кандидат в мэры Черновцов от «Слуги народа» просит дать его области статус свободной экономический зоны или там появится «город обанкроченных предпринимателей», пишут на городском портале.

Виталий Другановский в открытом письме призывает президента обратить внимание на ситуацию в его родном краю: проблемы Донбасса из-за войны очевидны, но и Буковина первой в Украине пострадала от коронавируса. И больше всего досталось Черновцам, которые всегда славились своими предпринимателями.

Местный политик прогнозирует, что восстановление от удара по экономике регион будет проходить десятилетиями, если не ввести специальный инвестиционный режим хотя бы на 5-10 лет. Этого времени должно хватить на завершение стратегических объектов и создание своей «кремниевой долины».

Пока Виталий Другановский выступает за включение шестым пунктом в анкету опроса населения, который состоится 25 октября, следующего вопроса:

«Поддерживаете ли вы создание в Черновицкой области свободной экономической зоны «Черновцы»?»

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