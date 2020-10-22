Армения заявила о сотнях не убраннных трупов в зоне боев - их едят животные

Нагорному Карабаху грозит гуманитарная и экологическая катастрофа из-за погибших при боях в регионе людей, заявило министерство окружающей среды Армении, сообщение опубликовано на сайте ведомства.

“Ситуация с трупами на поле боя выходит из-под контроля. Видеокамеры, установленные в различных местах в зоне боевых действий, уже засняли, как дикие животные питаются трупами”, — говорится в сообщении министерства.

“Учитывая, что жертвы исчисляются тысячами, а множество трупов разбросано рядом с водоемами и вдоль них, продолжение этой гуманитарной катастрофы приведет к серьезным проблемам со здоровьем людей и нанесет ущерб окружающей среде”, — отметили в ведомстве.

В первую очередь угроза касается распространением инфекционных заболеваний, а также угрозой распространения опасных патогенов через животных и заражения ими водоемов.

В министерстве считают, что последствия не будут ограничиваться Нагорным Карабахом, Арменией и Азербайджаном, они могут затронуть и другие регионы.

“Мы призываем международное сообщество решительно осудить, прекратить применение силы против Арцаха, мирного населения, жизненно важной инфраструктуры, смягчить последствия гуманитарных и экологических катастроф в этом регионе”, — заявили в министерстве.

Точной статистики потерь в боях в Нагорном Карабахе, которые начались 27 сентября, стороны не публикуют, но по относительным сравнениям от обеих сторон конфликта — речь действительно идет о сотнях погибших.