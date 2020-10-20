Страус считает себя зеброй, а попугаи решили обругать весь мир

Пять попугаев пришлось расселить, потому что они коллективно ругались матом на всех посетителей. А страуса по имени Блю выселят из британского сафари-парка Лонглит в Уилтшире. Он оставил своих сородичей и все время проводит со стадом зебр, пишет The sun.

Страус бегает вместе с зебрами по парку, ест траву и размахивает своим фантомным хвостом. Зебры спокойно приняли страуса. Им удобно проводить время вместе, поскольку у страусов плохое обоняние и слух, а у зебр плохое зрение.

Блю должен был высиживать яйца со страусихой по имени Стейси. Однако страусу роль будущего отца пришлась не нраву и он уклонился от "семейной" жизни в пользу времяпрепровождения с зебрами. Высиживание яиц его не волновало. Поэтому Блю собираются перевезти в другой парк, а Стейси подобрать более сговорчивого страуса.

Работники парка отмечают, что Блю неинтересно быть страусом, он хочет быть зеброй.

"У Блю кризис идентичности - он просто хочет быть зеброй", - считают представители парка.

Напомним, в одном из парков дикой природы в Великобритании расселили пятерых попугаев, которые ругались на посетителей.



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А тем временем в парке дикой природы графства Линкольншир, Англия, сотрудники были вынуждены расселить пятерых попугаев, которые ругались на посетителей. Об этом сообщает CNN.

"Они все ругались. Мы немного беспокоились о детях", – рассказал исполнительный директор парка Стив Николс.

Африканские серые попугаи – Эрик, Джейд, Элси, Тайсон и Билли – были подарены парку разными хозяевами. В течение недели их поселили в одно помещение на карантин. За короткое время они научили друг друга ругательствам.

Талант птиц пришелся по душе посетителям. Они с удовольствием общались с птицами, отвечая им в том же духе. Однако персонал вынужден временно убрать птиц из общественных зон парка и расселить. Сотрудники надеются, что в одиночестве птицы станут спокойнее и перестанут ругаться.

"Принять попугая, который ругается, – обычное дело, такое случается, может быть, три или четыре раза в год", – отметил Стив Николс.

Африканские серые попугаи – один из самых популярных видов попугаев. По данным Ассоциации производителей кормов для домашних животных, в минувшем году около 1,1 млн. таких птиц британцы содержали в качестве домашних животных.