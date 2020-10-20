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Зеленский выступил с посланием к Раде: самое важное для страны

13:00, 20 окт 2020
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Президент выступил в ВР с посланием о внутреннем и внешнем положении Украины. Он упомянул, в частности, о вопросах Донбасса, Крыма, борьбе с коронавирусом, аудите государства, который провело правительство, о борьбе с коррупцией и прочее.

Вот основные тезисы:

▪️ Украина - первая страна с цифровым паспортом. Цель - 100% госуслуг;
▪️ отопительный сезон Украина начинает с рекордными запасами газа и угля;
▪️ народовластие в Украине будет;
▪️ безвизовому режиму ничего не угрожает;
▪️ ставки по ипотечным кредитам снизились до 10%;
▪️ бюджет на армию больше, чем в "эпоху бигбордов про армию";
▪️ Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями;
▪️ режим тишины на Донбассе держится рекордный срок;
▪️ удалось вернуть 136 человек из плена;
▪️ с этого года дети из Крыма и ОРДЛО могут бесплатно учиться в любом украинском ВУЗе;
▪️ те, кто без боя сдал Крым, должны нести ответственность;
▪️ депутаты "СН" поедут на Донбасс, "не в Турцию и не на Мальдивы";
▪️ чтобы побороть коррупцию, недостаточно, чтобы «президент не воровал», должны работать силовики;
▪️ зарплаты врачам должны быть 20-22 тыс, медсестрам - 15 тыс, медработникам - до 10-12 тыс грн.
▪️ к концу года весь план "большого строительства" будет выполнен.

InfoKava по материалам СМИ

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