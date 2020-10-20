Зеленский выступил с посланием к Раде: самое важное для страны

Президент выступил в ВР с посланием о внутреннем и внешнем положении Украины. Он упомянул, в частности, о вопросах Донбасса, Крыма, борьбе с коронавирусом, аудите государства, который провело правительство, о борьбе с коррупцией и прочее.
Вот основные тезисы:
▪️ Украина - первая страна с цифровым паспортом. Цель - 100% госуслуг;
▪️ отопительный сезон Украина начинает с рекордными запасами газа и угля;
▪️ народовластие в Украине будет;
▪️ безвизовому режиму ничего не угрожает;
▪️ ставки по ипотечным кредитам снизились до 10%;
▪️ бюджет на армию больше, чем в "эпоху бигбордов про армию";
▪️ Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями;
▪️ режим тишины на Донбассе держится рекордный срок;
▪️ удалось вернуть 136 человек из плена;
▪️ с этого года дети из Крыма и ОРДЛО могут бесплатно учиться в любом украинском ВУЗе;
▪️ те, кто без боя сдал Крым, должны нести ответственность;
▪️ депутаты "СН" поедут на Донбасс, "не в Турцию и не на Мальдивы";
▪️ чтобы побороть коррупцию, недостаточно, чтобы «президент не воровал», должны работать силовики;
▪️ зарплаты врачам должны быть 20-22 тыс, медсестрам - 15 тыс, медработникам - до 10-12 тыс грн.
▪️ к концу года весь план "большого строительства" будет выполнен.
InfoKava по материалам СМИ