Зеленский выступил с посланием к Раде: самое важное для страны

Президент выступил в ВР с посланием о внутреннем и внешнем положении Украины. Он упомянул, в частности, о вопросах Донбасса, Крыма, борьбе с коронавирусом, аудите государства, который провело правительство, о борьбе с коррупцией и прочее.

Вот основные тезисы:

▪️ Украина - первая страна с цифровым паспортом. Цель - 100% госуслуг;

▪️ отопительный сезон Украина начинает с рекордными запасами газа и угля;

▪️ народовластие в Украине будет;

▪️ безвизовому режиму ничего не угрожает;

▪️ ставки по ипотечным кредитам снизились до 10%;

▪️ бюджет на армию больше, чем в "эпоху бигбордов про армию";

▪️ Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями;

▪️ режим тишины на Донбассе держится рекордный срок;

▪️ удалось вернуть 136 человек из плена;

▪️ с этого года дети из Крыма и ОРДЛО могут бесплатно учиться в любом украинском ВУЗе;

▪️ те, кто без боя сдал Крым, должны нести ответственность;

▪️ депутаты "СН" поедут на Донбасс, "не в Турцию и не на Мальдивы";

▪️ чтобы побороть коррупцию, недостаточно, чтобы «президент не воровал», должны работать силовики;

▪️ зарплаты врачам должны быть 20-22 тыс, медсестрам - 15 тыс, медработникам - до 10-12 тыс грн.

▪️ к концу года весь план "большого строительства" будет выполнен.

InfoKava по материалам СМИ



