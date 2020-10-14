Карантин в Украине официально продлен до конца года: как будет работать образование

Кабинет Министров Украины продлил действие адаптивного карантина до 31 декабря. Об этом во время внеочередного заседания правительства сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

"Правительство продлило действие адаптивного карантина до конца года. Мир продолжает бить рекорды заболеваемости и усиливать карантинные мероприятия. В Украине мы также действуем в соответствии с эпидемической ситуацией. Эти меры направлены, прежде всего, на безопасность украинцев", - отмечает он.

Так, согласно изменениям, есть нововведения. В "зеленой зоне" предлагается разрешить массовые мероприятия в целом не более 50 человек - при условии соблюдения социальной дистанции в 1,5 метра и масочного режима, в "желтой" - не более 30 человек, в "оранжевой" - не более 20.

Добавляется, что проведение спортивных соревнований разрешается без зрителей, кроме международных соревнований, где их проведение со зрителями возможно по отдельному согласованию с Минздравом.

"Рекомендуется заведениям среднего образования установить каникулы с 15 до 30 октября. Соответствующее решение согласовала Государственная комиссия ТЭБ и ЧС. Учреждениям профтехобразования, передвысшего и высшего образования рекомендуем перейти на дистанционное обучение с 15 октября по 15 ноября", - добавляет он.

Министерство здравоохранения собирается ввести более жесткие ограничения, но без локдауна.

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В Украине на 9 часов 14 октября зафиксировано уже 276 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост новых случаев за сутки - почти 5,6 тысячи.

Так, из 276 177 больных COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 5 590 инфицированных, что больше, чем сутками ранее.

Вследствие болезни в целом в стране на сегодня умерли 5 229 человек, из них за сутки - 107.

Выздоровели от болезни уже 118 699 человек, за сутки - 2 137.

Активных больных сегодня - 152 249, прирост за сутки - 3 346.

Добавим, антирекорд по приросту случаев за сутки Украина "поставила" на прошлой неделе - 5,8 тысячи. Ранее то, что прирост новых больных за сутки превысит 5000, прогнозировали в Минздраве, указывая на необходимость соблюдать карантинные меориприятия.

Напомним, эксперты дали оценку "наложения" пандемии COVID-19 на сезон гриппа.

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После каникул, которые, скорее всего, пройдут в школах с 15 по 30 октября, школьники могут перейти на дистанционное обучение. Об этом во время внеочередного заседания правительства сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Вчера состоялось заседание комиссии ТЭБ и ЧС, которая поддержала позицию Министерства образования и науки Украины рекомендовать учреждениям среднего образования установить каникулы с 15 по 30 октября после окончания которых возможен переход на дистанционную форму обучения, Правительство соглашается с постановлением о каникулах. Срок с 15 по 30 октября кроме безопасности наших детей, учителей также создаст условия для безопасного проведения выборов в этот период и после проведения выборов, когда заседают соответствующие комиссии", - отметил он.

Напомним, Государственная комиссия ТЭБ и ЧС рекомендует с 15 октября 2020 года школам начать каникулы, а вузам перейти на дистанционную форму обучения.

Как ранее сообщал УНН, МОН рекомендует вузам на месяц перейти на дистанционную форму обучения из-за COVID-19.

Также МОН направило рекомендации местным управлением образования о проведении каникул с 15 по 30 октября этого года.

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После окончания каникул, 30 октября в зависимости от уровня заболеваемости COVID-19 ученики младших классов могут перейти на смешанную форму обучения, или очное обучение. Об этом сообщил и.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет во время брифинга.

"После 30 октября, в зависимости от уровня эпидемиологической ситуации, ученики младших классов 1-4 в зависимости от уровня заболеваемости на основании консультации с Министерством здоровья могут быть введены другие, кроме дистанционной, формы обучения: смешанное, или очное обучение", - сказал Шкарлет.

Напомним, правительство рекомендовало учреждениям среднего образования установить каникулы с 15 по 30 октября.

Как сообщалось, после каникул, которые, скорее всего, пройдут в школах с 15 по 30 октября, школьники могут перейти на дистанционное обучение.