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Опубликован рейтинг Forbes крупнейших частных предприятий Украины

08:00, 12 окт 2020
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На первом месте оказался концерн Метинвест. Его выручка за 2019 год составила 278 млрд грн, прибыль – 8,8 млрд грн. Количество сотрудников – 66 тысяч. Холдинг возглавляет Юрий Рыженков. Тремя четвертями акций Метинвеста владеет Ринат Ахметов, одной четвертой – Вадим Новинский.

На втором месте “АТБ-маркет” с почти в 3 раза низшей выручкой – 104,9 млрд грн. Компания, которая насчитывает 49,3 тысячи сотрудников, в 2019 году получила 4,4 млрд грн прибыли. Руководитель – Борис Марков, владельцы – Геннадий Буткевич, Евгений Ермаков, Виктор Карачун.

Замыкает тройку лидеров агрохолдинг Kernel. Согласно последней финотчетности, его годовая выручка составила 93 млрд грн, а прибыль – 3,2 млрд грн. Основатель, владелец и руководитель Kernel – Андрей Веревский. Под его началом работает 14 тысяч человек.

На местах с 4-го по 10-е расположились Fozzy Group (Владимир Костельман), DTEK Energy (Ринат Ахметов), АрселорМиттал Кривой Рог (Лакшми Миттал), МХП (Юрий Косюк), Тедис Украина (Борис Кауфман), Запорожсталь (Ринат Ахметов, Вадим Новинский и группа российских акционеров) и Эпицентр К (Александр и Галина Гереги).

По данным Forbes, совокупная годовая выручка топ-100 крупнейших частных компаний – 2,15 трлн грн – составляет 54% ВВП Украины и в три раза превышает выручку топ-100 крупнейших государственных предприятий.

В топ-100 частных компаний работает около 665 тысяч человек, что составляет 4% занятого населения (всего - 16.625.000 официально оформленного занятого населения) и 9% среднесписочной численности штатных работников в стране.

Источник: Forbes


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