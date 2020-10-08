В Польше легально на заработках сегодня около полумиллиона украинцев

Точно посчитать количество трудовых мигрантов невозможно, но, по последним данным, 480 тысяч украинцев легально работает в Польше, и их количество растет. Об этом УНН рассказал президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

"На самом деле, никто не знает настоящее количество украинских трудовых мигрантов, работающих за рубежом. Люди, когда пересекают государственную границу, никому не говорят, что едут на работу, и их учет вести невозможно. Мы можем только по опосредованным показателям делать выводы о том, сколько из наших граждан работает легально, а сколько - нет", - отметил он.

По словам эксперта, больше всего украинцев работает сегодня в Польше, и в этой стране постоянно растет число тех, кто платит налоги в местные системы социального страхования, а это значит, что они работают легально.

"Сейчас, по состоянию на сентябрь, 480 тысяч украинцев делают подобные выплаты. В начале 2019-го года количество украинцев, которые работали легально, составляло 454 тысяч. Следовательно, можно утверждать, что постепенно количество наших граждан, которые работают легально, увеличивается, и так и будет в дальнейшем, потому что люди понимают, что только легальная работа предоставляет им все необходимые права и защиту в стране пребывания", - добавляет Воскобойник.

Напомним, если белорусы начнут массово ехать на работу в Польшу, то могут составить конкуренцию украинцам, однако ненадолго, ведь через полгода - год польская экономика сможет предложить всем желающим работу.







