"Поддержать"
Тренды:
Новости
С этого года главная елка страны в Украине всегда будет искусственной
Хабаровск, Минск, Бишкек: большой взрыв постсоветской вселенной
С клонами разобрались: ЦИК сняла с выборов Зеленских, Филимоновых и Саакашвили
В Польше легально на заработках сегодня около полумиллиона украинцев
Президент Украины наводит мосты в Европе: визиты, договора, инвестиции
В Академии наук Украины избран новый президент - физик-теоретик
Украинский паспорт занял высокое место во всемирном рейтинге
Родом из Украины. Вадим Дубовский – «поющий дальнобойщик»
Дофеминизировались: мужчин нужно защищать, считает посол Финляндии Пяйви Лайне
Теперь известно, кто заказал Катю Гандзюк: Павловский сказал, что это Мангер
Украина - космическая держава: ракета "Антарес" вывела в космос корабль с грузом для МКС
Пожары в Луганской области: более 160 возгораний, 11 погибших, 150 эвакуировано
Азербайджан требует вернуть Карабах и возлагает на Армению ответственность за войну
Сколько украинцы заработали и на что заработанное потратили
Питьевая вода - стратегическое сырье: СНБО готовит решение по экологической безопасности
Все новости
Общество

В Польше легально на заработках сегодня около полумиллиона украинцев

15:00, 08 окт 2020
47
Версия для печати

Точно посчитать количество трудовых мигрантов невозможно, но, по последним данным, 480 тысяч украинцев легально работает в Польше, и их количество растет. Об этом УНН рассказал президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

"На самом деле, никто не знает настоящее количество украинских трудовых мигрантов, работающих за рубежом. Люди, когда пересекают государственную границу, никому не говорят, что едут на работу, и их учет вести невозможно. Мы можем только по опосредованным показателям делать выводы о том, сколько из наших граждан работает легально, а сколько - нет", - отметил он.

По словам эксперта, больше всего украинцев работает сегодня в Польше, и в этой стране постоянно растет число тех, кто платит налоги в местные системы социального страхования, а это значит, что они работают легально.

"Сейчас, по состоянию на сентябрь, 480 тысяч украинцев делают подобные выплаты. В начале 2019-го года количество украинцев, которые работали легально, составляло 454 тысяч. Следовательно, можно утверждать, что постепенно количество наших граждан, которые работают легально, увеличивается, и так и будет в дальнейшем, потому что люди понимают, что только легальная работа предоставляет им все необходимые права и защиту в стране пребывания", - добавляет Воскобойник.

Напомним, если белорусы начнут массово ехать на работу в Польшу, то могут составить конкуренцию украинцам, однако ненадолго, ведь через полгода - год польская экономика сможет предложить всем желающим работу.



Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
На пороге тотальной безработицы: заробитчане возвращаются в Украину
Сколько в Польше украинских трудовых мигрантов подсчитали в НБП
Сколько украинцев работает за границей
Польша назвала количество мигрантов из Украины
Польша стала еще привлекательней для трудоспособного населения Украины
Показать еще новость
ИНФОГРАФИКА
Смотреть еще
Страна вооружена: СБУ изъяла огнестрел, взрывчатку и боеприпасы
Страна вооружена: СБУ изъяла огнестрел, взрывчатку и боеприпасы
Коронавирус: страшная сила статистики и графиков
Коронавирус: страшная сила статистики и графиков
Пандемия: главные новости утра 16 марта
Пандемия: главные новости утра 16 марта
Коронавирус наступает на человечество: как обезопасить себя от заражения
Коронавирус наступает на человечество: как обезопасить себя от заражения
Мультимедиа
Смотреть еще
Видео / Космос
3-10-2020, 22:30
Украина - космическая держава: ракета "Антарес" вывела в космос корабль с грузом для МКС
Украина - космическая держава: ракета "Антарес" вывела в космос корабль с грузом для МКС
Хотите услышать волшебные песни Вселенной - познакомьтесь с сонификацией
Хотите услышать волшебные песни Вселенной - познакомьтесь с сонификацией
Украинский Оскаровский комитет выбрал фильм-претендент на "Оскар": это - "Атлантида"
Украинский Оскаровский комитет выбрал фильм-претендент на "Оскар": это - "Атлантида"
Под Харьковом разбился АН-26 ВСУ с курсантами, есть погибшие. Дополняется
Под Харьковом разбился АН-26 ВСУ с курсантами, есть погибшие. Дополняется
Самый большой алмаз в мире - в 109 карат - вырастили в Украине
Самый большой алмаз в мире - в 109 карат - вырастили в Украине
Лучшее за неделю
Политика
Еще
Общество
Еще
Бизнес
Еще
Технологии
Еще
Спорт
Еще