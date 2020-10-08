Хабаровск, Минск, Бишкек: большой взрыв постсоветской вселенной

Кто-то из великих сказал, что только дураки учатся на собственных ошибках, а все умные предпочитают учитывать опыт соседей и предшественников. Оппозиционеры Киргизстана не стали играть в мирный протест и когда поняли, что выборы сфальсифицированы, за четыре дня решили почти все свои проблемы.

Скорее всего, киргизы учли все странные и даже абсурдные события высокосного 2020 года в России, в Беларуси и даже в Армении. Учли - и не стали медлить. Судите сами.

Хабаровский синдром

Россияне настолько не любят американцев и так возмущаются их буйными протестами, что демонстративно протестуют мирно и как-то даже... толерантно, что ли. Ну, чтобы не быть похожими на диких "пиндосов", которые уже "в зубах навязли" со своим американским образом жизни.

И вот в российском Хабаровске уже почти три месяца подряд практически каждый день народ десятками тысяч мирно бродит по улицам и требует вернуть ему опального губернатора, который хоть что-то делал для истосковавшихся по заботе и любви граждан.

Люди очень творчески поют, танцуют, скандируют лозунги, рисуют картинки, а власти - цинично и нагло делают вид, что на улицах пусто, тихо и благостно. Такой себе хабаровский синдром: полный игнор властями своего народа. Ну нет никаких протестов! А на нет - и дела нет. Что решать- то? На что реагировать? Даже ОМОН практически не выходит и ничего не блокирует. И не задерживают никого, потому что - никого же нет!

И что делать протестующим, если их хоровые выступления для властей, как об стенку горохом? Сколько еще они будут выходить на улицы и чего-то там до хрипоты требовать, если власти изображают глухих и слепых?

СМИ послушно молчат, в телевизоре - сериалы и полоскание украинского белья, интернет не помогает - остальная Россия просто настороженно, хмуро и бездеятельно наблюдает.

И как быть? Не машины же жечь, не магазины же громить, не полицейским же морды бить?

И, понятное дело, власть предержащим физиономии тоже ведь не начистить...

Потому что вежливые! Мирные!

Беларусский мазохизм

Беларусы после наглой фальсификации выборов решили ярко продемонстрировать, что Беларусь не Украина и до Майдана не опустится! И на Россию бочку катить не станет ни при каких обстоятельствах, потому что это же братские народы. И вообще: беларусы же мирные, добрые, интеллигентные, выдержанные и просто культурные люди.

Лукашенко такого издевательства не выдержал и, в отличие от властей Хабаровска, не смог сделать вид, что протестующих не существует. Он, конечно, приказал писать в прессе, что на протесты выходит 100-200 человек, а это просто мелочи жизни и это не делает погоды, но...

От злости на такое собственное вранье Лука спустил на многотысячную поющую и танцующую толпу своих цепных псов.

Псов - в разы меньше протестующих. Но добрые и совершенно мирные беларусы вежливо позволили себя избивать, насиловать, ломать, обливать, таскать за волосы, выбивать зубы... Потому что не могут они позволить себе сопротивления! Терпеть - могут. Уже 26 лет терпят и... вполне смогут потерпеть еще... Не все правда, но большая часть.

Главное - чтобы не как в Украине

И не как в США.

Вот как в Хабаровске - это норм. Споем про солидарность... обратимся к братьям-россиянам за пониманием...

Ну, братья-россияне и отреагировали на обращение: прислали свои замаскированные боевые подразделения, проконсультировали Луку, дали ему денег и... объявили Тихановскую в розыск. Беларусский ОМОН настолько уверился в правоте своих зверских действий, что в последние дни даже маски уже не всегда надевают, перестали бояться, что узнают, кто это тут так садистски беспредельничает...

Киргизская турбо-революция

Киргизы посмотрели на такое дело и решили, что им это не подходит. Они решили действовать быстро и эффективно.

Выборы у них прошли 4 октября. Сегодня - 8-е октября. Им хватило четырех дней для того, чтобы выразить свое возмущение фальсификациями, разобраться с силовиками, захватить резиденцию президента и здание генпрокуратуры, взять под контроль общественный телеканал КТРК, выпустить из СИЗО бывшего президента Алмазбека Атамбаева и других опальных политиков, назначить коменданта Бишкека, создать координационный совет, аннулировать результаты выборов и объявить о подготовке к новым.

Оказалось, в Киргизии есть и разные партии, и лидеры. И воля к тому, чтобы изменить свою жизнь к лучшему.

Да, без жертв при таком стремительном развитии событий не обошлось. Но их меньше, чем при бесконечных беларусских танцах с цветами и заигрываниями с ОМОНом. И это не жертвы омоновского садизма.

Да, не поставлена еще точка в этой стремительной революции и нет смысла пока предвосхищать исход событий: разборки в Бишкеке продолжаются, и они в самом разгаре. Но, в отличие от Беларуси, - выборы отменены!

Большой взрыв постсоветской вселенной

В России просто не могут опомниться от таких событий. Только-только с трудом удержали ситуацию в Беларуси. Вчера вынужденно "кинули" на произвол судьбы Армению. А тут такие события в Киргизии. Всякий контроль за происходящим потерян.

И вообще, ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности или «Ташкентский пакт»: Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия и Таджикистан) - катастрофически теряет смысл, потому что уже три страны в кризисе и, с точки зрения России, требуют срочного вмешательства.

А тут еще в ближайшее воскресенье будут выборы в Таджикистане, а там на очередной срок идет действующий президент Эмомали Рахмонов, который правит страной с 1992 года, оппозиция уже призвала к бойкоту, так что - тоже возможна дестабилизация, бунт и выход народа из-под контроля старых пророссийских элит... Как-то держится еще Казахстан. Но надолго ли.

Ну, да, конечно, народ - это "массовка", за ниточки дергают кукловоды, это "не революции, а клановая борьба"... Все верно. Однако, это не отменяет тезиса о корнях конфликтов, уходящих в СССР, и деструктивной роли России, которая поддерживает давно загнивший "совковый" порядок.

И все это, понятное дело, расшатывает российские "скрепы", потому что даже махровому совку невозможно оставаться невозмутимыми в таком водовороте.

Растут центробежные силы, которые грозят разорвать все связи в регионе и породить настоящий хаос. Стремительно разбегаясь, страны бывшего СССР могут разнести все вокруг и, прежде всего, саму Россию.

Это похоже на большой взрыв, который случился в момент распада СССР и, словно в замедленном видео, медленно и неумолимо разворачивается до сих пор.

Приднестровье, Таджикистан, Карабах и чеченские войны в девяностых годах прошлого века.

Майдан в Украине 2004 года.

"Принуждение к миру" Грузии в 2008 году и Абхазия с Осетией, как осколки, летящие к неведомой цели.

Майдан 2014 года в Украине и Крым с Донбассом, рвущие старые, казалось бы, незыблемые связи.

Беларусь... Карабах... Киргизия...

Что еще? Куда все летит и кого еще зацепит?

В России, словно мантру, твердят о "вмешательстве извне с целью организации цветной революции", не уточняя при этом, кто вмешивается и чего хотят мифические режиссеры.

Может быть, играть нужно в реальность.. .

Может быть, чтобы найти организаторов, путинистам стоит заглянуть в зеркало?

Может быть, России давно пора перестать совать свой нос к соседям по дому и по улице, а навести, наконец-то, порядок в собственной квартире?

А революционерам всех мастей, может быть, в конце концов, нужно более основательно разобраться, кто кем руководит, кто куда вмешивается и кто, в итоге, пользуется результатами народного гнева?

И этот гнев, может быть, стоит сделать более управляемым и эффективным конкретно для "простых" людей, которые пока, как правило, остаются "с носом", выполнив неведомо для кого всю грязную работу?

Может быть, пора взрослеть, умнеть и не вестись на всякие "разводы" умельцев хорошо зарабатывать на крови и отчаянии?

У меня нет совета, как все это сделать. Но точно знаю, что бесполезно заискивающе заглядывать в глаза что Путину, что омоновцам. И полномасштабная война тоже не выход.

Пришло время для чего-то кардинально нового. Принципиально другого. Неожиданного и эффективного.

Нужно, в конце концов, включать мозги и конструировать реальность, а не компьютерные игровые пространства, ребята...

Ирина Шевченко, Изюм