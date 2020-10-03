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Пандемия: 34 млн больных COVID-19 в мире и 220 тысяч в Украине

18:00, 03 окт 2020
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По состоянию на утро субботы в мире на инфекцию, вызванную новым коронавирусом SARS-CoV-2, заболели почти 34,5 млн человек. Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).

Всего в мире на COVID-19 инфицировано 34 495 372 человека, из них выздоровели 23 950 577. Количество умерших возросло до 1 026 646 человек.

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (7 331 241), Индия (6 394 068), Бразилия (4 847 092), Россия (1 188 928), а также Колумбия, Перу, Испания, Аргентина и Мексика.

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (208 691), Бразилии (144 680), Индии (99 773), Мексике (78 492), Великобритании (42 358), Италии (35 941), Перу, Франции, Испании и Иране.

Напомним, согласно последним данным Минздрава, в Украине зафиксировано более 217 тыс. случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 4261 — летальные.


* * *

В Украине по состоянию на 9 часов 3 октября зафиксировано уже более 222 тыс. случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост новых случаев за сутки - снова антирекорд в более 4,6 тысячи.

Так, с 222 322 больных COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 4661 инфицированного, что является антирекордом.

Вследствие болезни в целом в стране умерли 4353 человека, из них за сутки - 92.

Также, по данным системы мониторинга, по состоянию на 3 октября, от коронавируса выздоровели 98737 человек, за последние сутки - 2146.

Напомним, по состоянию на 2 октября, в Украине было зафиксировано 217 тыс. сучаев COVID-19, за сутки новый антирекорд - 4633.

Вследствие болезни в целом в стране умерли 4261 человек, из них за сутки - 68.



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