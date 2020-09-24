Зеленский в Словакии: подписан меморандум и международные соглашения

Визит Президента Украины Владимира Зеленского в Словакию имел конкретные результаты — подписание меморандума и международного соглашения. Стороны обсудили сотрудничество между странами. Об этом во время брифинга по итогам встречи руководства государств заявила Президент Словакии Зузана Чапутова, передает УНН.

“Я убеждена и придерживаюсь мнения Президента в том, что мы для Украины всегда союзник, который поддерживает ее суверенитет, независимость и территориальную целостность. А также поддерживаем Украину на ее пути в ЕС. Я также рада, что сегодняшний визит имеет конкретное воплощение, подписание двух важных документов — меморандума и международного соглашения. Это даст возможность использовать наше воздушное пространство для того, чтобы сделать функциональным аэропорт “Ужгород”, — заявила Чапутова.

По ее словам, стороны обсудили сотрудничество в сфере инфраструктуры, в частности, железнодорожного транспорта, а также оживление сотрудничества в сфере культуры и спорта.

“Мы отметили активный политический дилаог. Сегодня у нас есть все предпосылки, чтобы вынести наши отношения на качественно новый уровень. В частности, сотрудничество между нашими правительствами и парламентами, мне кажется, должно стать более динамичным... Мы также договорились, что будем максимально использовать наш транзитный потенциал. Речь о комбинированных перевозках по маршруту Азия — Европа”, — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что после сегодняшних переговоров может смело заявить, что отношения между странами имеют прочную основу.

Среди прочего Украина подписала соглашение со Словакией, благодаря которой международный аэропорт “Ужгород” сможет восстановить функционирование.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге, что Украина и Словакия имеют общее видение энергетической безопасности Европы из-за "Северного потока-2":

"Мне приятно, что у нас общее видение энергетической безопасности Европы, где есть согласие в том, что такие проекты, как "Северный поток - 2", несут серьезные будущие риски для Евросоюза и его единства. Мы также договорились, что будем максимально использовать наш транзитный потенциал. Речь о комбинированных перевозках по маршруту Азия-Европа", - сказал Зеленский.

Зеленский прокомментировал также отравление российского оппозиционера Алексея Навального и возможные связанные с этим санкции в отношении проекта "Северный поток-2".







