Кофе может помочь в борьбе с раком: подробности от ученых

Международная группа ученых выяснила, что употребление нескольких чашек кофе в день способствует выживаемости больных колоректальным раком, а также снижает риск обострения этого заболевания.

К такому выводу ученые пришли, подвергнув анализу данные о 1171 пациентах, страдавших от данного недуга. При этом пациенты, которые пили две или более чашек кофе в день, прожили дольше остальных пациентов. Более того, те, кто пил по четыре чашки кофе, чувствовали себя еще лучше и прожили еще дольше. А эффект сохранялся даже при употреблении кофе без кофеина.

Несмотря на то, что причинно-следственные связи ученым до сих пор не ясны, они рекомендуют обратить на них внимание.







