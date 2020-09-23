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Вчера, 18:00
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Коров должно быть вполовину меньше, чтобы реально снизить СО2 в атмосфере планеты

Активисты международной независимой неправительственной экологической организации «Гринпис» подсчитали, что выбросы парниковых газов от животноводческих ферм в Европейском Союзе равны 17 % от количества всех выбросов в ЕС и причиняют больше вреда окружающей среде, чем все имеющиеся здесь автомобили, сообщает RTBF.

Новые данные показали, что за 10 лет выбросы от животноводства возросли на 6 %, что составляет 39 млн тонн. Это равно увеличению числа машин на европейских дорогах на 8,4 млн.

Животные на фермах в Европе выделяют колоссальное количество СО2 — 502 млн тонн в год. Выбросы также увеличиваются за счет производства мяса, обезлесения и выращивания сельскохозяйственных культур. Так, количество СО2 достигает 704 млн тонн ежегодно. Европейский Союз разрабатывает обновления закона о климате, который определит изменения в сельскохозяйственной политике на ближайшие 7 лет.

Активисты «Гринпис» подчеркивают, что сокращение поголовья на животноводческих фермах на 50 % обеспечит снижение выбросов углекислого газа на 250 млн тонн.

Влияние домашнего скота на климат долгое время недооценивалось. Нельзя предотвратить изменение климата в худшую сторону, если оставить производство мяса и молочных продуктов на прежнем уровне.



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