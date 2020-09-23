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Общество / Природа
Вчера, 16:00
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Климат меняется: степи Украины за 10 лет сдвинутся с юга на север на 200 километров

В течение ближайших 10 лет в Украине появится большое количество природных явлений, к которым страна сегодня фактически не готова. Об этом во время пресс-конференции в Укринформе "О вызовах экологического развития в Украине" сообщила экоактивистка, президент Профессиональной ассоциации экологов Украины Людмила Цыганок.

"По прогнозам климатологов и ученых природные зоны в Украине сдвинутся с юга на север уже в ближайшие 10 лет, на 150-200 км. Мы почувствуем совсем другие природные условия и климат. Появится большое количество природных явлений, к которым мы фактически не готовы. Изменения климата не пожалеют никого", - отметила эксперт.

Поэтому, по словам Цыганок, параллельно с дискуссиями, возможно ли остановить изменения климата, Украина должна готовиться к адаптации к этим изменениям.

"Изменение климата уже сегодня в Украине. Каждый из нас уже в 2020 году чувствует это. Ведутся дискуссии, можно ли предотвратить изменение климата. Но адаптироваться к нему мы, украинцы, должны уже сегодня", - подчеркнула президент ассоциации экологов.

По ее словам, такие явления как пылевая буря, накрывшая Киев в апреле этого года, как и многие другие аномальные явления, которые наблюдаются в Украине в последние годы, будут повторяться.

"Вспомните, в середине апреля, когда Киев накрыла пылевая буря. Эти бури будут повторяться. А снежные зимы, к которым мы привыкли, вряд ли вернутся в наши широты. Одновременно, наложилась проблема масштабных лесных пожаров, дефицит питьевой воды", - подчеркнула Цыганок.

В то же время, считает эксперт, в Украине есть научные разработки, позволяющие существенно улучшить условия жизни при изменяющемся климате.

"В Украине есть научный потенциал, который способен, опираясь на научные разработки, предложить ряд простых, но очень необходимых мер и действий. Можно существенно улучшить условия проживания и здоровье населения, приведя в порядок градостроительную и землеустроительную деятельность, запретив дикую распашку прибрежных зон, высадив в правильном научном порядке лесозащитные полосы. Необходимо, чтобы на это обратили внимание руководители ОТГ. Тем более, это существенно улучшит не только экологическую составляющую территорий, но и экономическую", - подчеркнула Цыганок.

По ее словам, проблематика адаптации к изменениям климата будет обсуждаться во время II Международного экологического форума ECO UKRAINE 24 сентября в Киеве.

Напомним, 14 сентября Президент Украины утвердил Стратегию национальной безопасности Украины, которая, среди приоритетов, определяет и обеспечение экологической безопасности. Кабмин должен в шестимесячный срок разработать и утвердить Стратегию экологической безопасности и адаптации к изменению климата.



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