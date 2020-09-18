Стране нужны не менеджеры, а специалисты рабочих профессий

Молодежь хочет быть менеджерами, экономистами и журналистами, а в хозяйстве реально необходимы рабочие. В Киевском городском центре среди вакансий, которые поступили от работодателей, количественно преобладают рабочие профессии. Об этом в сообщает пресс-служба Киевского городского центра занятости.

"Карантин существенно не повлиял на структуру вакансий в столице. По-прежнему, среди вакансий, которые поступили в Киевский городской центр занятости от работодателей, количественно преобладают представители рабочих профессий. Наиболее востребованными в Киеве являются водители автотранспортных средств (средняя заработная плата этой категории работников - почти 15 тыс. грн), контроллеры на пассажирском транспорте (12 тыс. грн), слесари-ремонтники (11,5 тыс. грн)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что не хватает также воспитателей и помощников воспитателей, специалистов по разным направлениям работы, продавцов продовольственных товаров, в "дефиците" - рабочие по комплексной уборке и содержанию домовладений, уборщики служебных помещений, кассиры торгового зала, сестры медицинские, электромонтеры.

"Постоянно есть спрос на специалистов ІТ-технологий, инженеров, бухгалтеров, врачей. Инженеры-программисты, со средней зарплатой почти 30 тысяч гривен, - самые высокооплачиваемые вакансии в Киеве. Чуть меньше (25 тыс. грн) обещают столичным риэлторам. Почти 24 тыс. гривен составит ежемесячная зарплата у главных механиков. Зарплатой в 20 тысяч гривен работодатели поощряют газосварщиков, испытателей двигателей, слесарей-сборщиков двигателей, литейщиков металлов и сплавов. Почти 19,5 тыс. грн предлагают ведущим инженерам, 18 тыс. грн - управляющим отделениями и электромонтажникам строительным", - добавляется в сообщении.

Так, с начала 2020 года столичная служба занятости помогла найти работу почти 9 тыс. безработным (в том числе более 6 тыс. - с начала действия карантина). Сейчас в базе Киевского городского центра занятости насчитывается 10 318 вакансий. В то же время, около 80 процентов тех, кто состоит на учете - административные служащие и топ-менеджеры.

Больше всего претендентов на одно свободное рабочее место - среди бывших законодателей, руководителей и менеджеров. На каждую вакансию среди них претендует 24 человека. Среди профессионалов (инженеры, экономисты, врачи и др.) на одну вакансию - 4 претендента, а среди специалистов (механики, бухгалтеры, медсестры и др.) - три. На одного квалифицированного рабочего, представителя простейших профессий и лиц без профессии приходится 1-2 вакансии.

Напомним, в Украине остановился рост количества безработных. Также отсутствует задолженность по выплате пособия по безработице.







