Гетманцев: примем бюджет, а потом будем исправлять ошибки

Народные депутаты настроены на принятие проекта Бюджета-2021 несмотря на то, что с ними не консультировались и несмотря на то, что там имеются ошибки и просчеты - их будут исправлять. Об этом во время общения с журналистами сообщил народный депутат от "Слуги народа", глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, передает УНН.

Он отметил, что правительство не обязано согласовывать проект бюджета с профильными комитетами ВР, однако ранее именно так и было.

"Это не является его (правительства - ред.) обязанностью - это его право. И действительно, в предыдущие периоды были такие консультации: действительно, мы согласовывали определенные моменты... действительно, мы подсказывали Кабинету министров. Не все, что мы подсказывали находило отражение в бюджете, но у нас был диалог и мы понимали, почему "нет". А сегодня такой практики нет: Минфин взял всю ответственность за бюджет на себя, решив поставить депутатов перед фактом. Что из этого получится? Давайте посмотрим", - сказал Гетманцев.

Вместе с тем он добавил, что нардепы настроены исправлять ошибки, а не проваливать проект бюджета.

"Очевидно, мы не будем "валить" бюджет только потому, что с нами не консультировались. Этого не будет, я уверяю. Мы абсолютно конструктивные, мы хотим, чтобы бюджет был лучше, мы хотим, чтобы бюджет был на пользу страны. И нам безразлично, сколько ошибок сделало Министерство финансов при его (проекте бюджета - ред.) подготовке. Мы хотим их исправить", - подчеркнул нардеп.

Как сообщалось ранее в УНН, по словам Гетманцева, некоторые моменты проекта Бюджета-2021 "вызывают беспокойство".

Напомним, накануне в Верховную Раду внесен проект Государственного бюджета на 2021 год.







