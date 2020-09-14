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Вчера, 21:00
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Президент утвердил стратегию национальной безопасности Украины: дружим с ЕС и НАТО

Стратегию национальной безопасности Украины и ее основные принципы утвердил президент Владимир Зеленский, введя в действие решение Совета национальной безопасности и обороны. Об этом говорится в указе №392 / 2020 на сайте главы государства.

В частности, упомянутые принципы предусматривают развитие оборонных и охранных возможностей для предотвращения вооруженной агрессии против Украины, уменьшения внешних и внутренних уязвимостей страны, а также развитие стратегических отношений с иностранными партнерами. Прежде всего - с Европейским Союзом и НАТО.

Кроме этого, в документе сказано о приоритетах национальных интересов Украины и обеспечения нацбезопасности. Указ определяет, что "Украина стремится к миру, который является залогом развития государства".

Напомним, ранее сегодня же Зеленский подписал закон, который позволяет получить 1,2 млрд евро помощи от ЕС.


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