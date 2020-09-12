В Перу объявляют импичмент президенту из-за "моральной неспособности"

В странах мира импичмент первому лицу могут объявить за прегрешения, на которые в постсоветских странах вообще не обращают внимания. Сейчас в Перу проходит стадии рассмотрения предложение об устранении с поста президента Мартина Вискарра.

Однопалатный парламент Перу принял проект резолюции, согласно которой от своей должности президента страны отстраняется Мартин Вискарра. Об этом сообщает агентство Andina.

Указано, что за предложение проголосовали 65 депутатов, против – 36, а воздержались 24 человека. Сторонники импичмента считают, что Вискарра не может занимать дальше свой пост из-за "моральной неспособности".

Для одобрения отставки необходимо было собрать минимум 52 голосов. Но теперь парламентариям предстоит определить дату решающего голосования по вопросу об отставке Вискарры, которому будет дана возможность выступить в парламенте. Известно, что он должен появится на пленарной сессии парламента 14 сентября.

Для окончательного смещения президента Перу с должности данную инициативу должны поддержать не менее 87 из 130 парламентариев. В случае импичмента обязанности главы государства будет исполнять председатель Конгресса.

Авторы резолюции отмечают, что президент препятствовал уголовному и парламентскому расследованию дела о певце Ричарде Свинге. Депутаты потребовали начать проверку, так как заподозрили, что Минкульт страны заключило контракт с артистом (настоящее имя Ричард Сиснерос), нарушив действующие нормы.

Резолюция о начала процесса импичмента была внесена после того, как были обнародованы аудиозаписи с голосом президента Перу. На них он признает, что встречался с Сиснеросом, однако ранее отрицал этот факт.

Вискарра стал президентом в 2018 году после отставки экс-главы государства Педро Кучински, против него был запущен процесс импичмента. До новой должности Вискарра, с 2016 года, занимал пост первого вице-президента.

Президентские и парламентские выборы в Перу пройдут 11 апреля 2021 года.

В Украине, как известно, принят закон об импичменте, и даже на одной из пресс-конференций президент Зеленский предложил им воспользоваться, если что-то он делает нет так. Однако на деле украинский закон об отставке главы государства отягощен столькими условиями. что его претворение в жизнь абсолютно нереально. Получается, что принят он для галочки. Для того, чтобы импичмент стал реальным, надо менять Конституцию и уменьшать порог результативного голосования за такое предложение (сейчас для этого нужно 338 депутатов).

Источник: Корреспондент