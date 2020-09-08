В тени 98% рынка такси, это 40 млрд гривен и их нужно вернуть в казну

Новый законопроект Министерства инфраструктуры Украины призван вывести такси с “теневого” сегмента и повысить безопасность перевозок пассажиров. По оценкам Мининфраструктуры сейчас “в тени” находится около 98% рынка такси, общий объем которого составляет 40 млрд гривен, сообщает на своей странице в Facebook советник министра инфраструктуры Яника Мерило.

"С новым законопроектом тот, кто предоставляет услугу такси, должен приобрести патент стоимостью в одну минимальную заработную плату, то есть примерно 5000 гривен, и зарегистрироваться в Реестре автомобильных перевозчиков. Это, с одной стороны, даст возможность получить в бюджет дополнительные 800 млн гривен с практически теневой области, а с другой стороны, создать реестры перевозчиков и совместно требовать более высокий уровень безопасности", - написала Мерило.

Также она отметила, что реформа такси получила поддержку ключевых участников этой отрасли.

"Сейчас идет обработка предложений, поступивших но уже можно сказать, что крупные мобильные платформы (служб такси - ред.) поддерживают эти изменения. Хотя многие говорили: "Даже не надейтесь, что отрасль поддержит". Почему важна поддержка помимо традиционных диспетчеров и служб такси именно мобильных платформ? Потому что сейчас уже примерно 63% пользователей вызывают такси именно с помощью мобильного приложения. Во всем мире это создало новую сферу законодательства. А у нас законодательство не менялось уже 15 лет", - отметила советник министра.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что в целом до конца года в Украине будет построено 4 тыс. км дорог государственного значения и 2,5 тыс. км дорог местного значения.







