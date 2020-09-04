Очередной ковидный антирекорд в Украине: за сутки зарегистрировано - 2 723 инфицированных

В Украине на 8:40 4 сентября зафиксировано уже более 130 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост новых случаев за сутки - новый антирекорд в более 2,7 тысячи. Об этом сообщает Центр мониторинга распространения эпидемии коронавируса на электронной карте, созданной Главным ситуационным центром Украины в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Вследствие болезни в целом в стране умерли 2 761 человек, из них за сутки - 51.

Обновленных данных по выздоровевшим нет, по состоянию на 3 сентября выздоровели от болезни уже 59 676 человек.

Напомним, врач Голубовская рассказала о росте количества тяжелых случаев COVID-19 среди молодых людей.



